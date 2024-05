Jeden wpis, ale za to jaki Roddicka o Świątek. "Spróbujcie mi powiedzieć"

W środę Iga Świątek była o krok od odpadnięcia już w II rundzie Rolanda Garrosa. Polka w trzecim secie przegrywała z Naomi Osaką 2:5 i 0:30, a w kolejnym gemie broniła piłki meczowej przy serwisie Japonki. Mimo to Świątek nie tylko przetrwała, ale też odwróciła losy spotkania, wygrywając je 7:6(1), 1:6, 7:5.

Już po meczu Polce trudno było powstrzymać emocje. Świątek, udzielając wywiadu na korcie, miała wielkie problemy z tym, by powstrzymać się od łez. Nasza zawodniczka była bardzo rozemocjonowana i widać było po niej, jak wiele trudu i stresu kosztowało ją to spotkanie.

- Szczerze mówiąc, ani razu nie pomyślałam "Ja to jeszcze wygram". Może na początku trzeciego seta. Przy 0:3 [w ostatnim secie] myślałam, że jeszcze można to odwrócić, a później już myślałam, że będzie ciężko - dodawała Polka na pomeczowej konferencji prasowej.

Po meczu Świątek nie wytrzymała i nie kryła łez. Do mediów społecznościowych dotarło wideo, na którym Polka odreagowuje stres związany ze spotkaniem z Osaką. Świątek zakrywała twarz, by nie pokazywać łez, ale jej reakcja spotkała się z ciepłym przyjęciem kibiców. "Pokazała ludzką twarz" - pisała większość.

Roddick wsparł Świątek

W podobnym tonie wypowiedział się Andy Roddick. Były amerykański tenisista, który często komentuje mecze i zachowania polskiej zawodniczki, również skomentował film ze Świątek w roli głównej. I on również chwalił Polkę.

"Spróbujcie mi powiedzieć, że Idze nie zależy. To był dopiero mecz II rundy turnieju, a ona wygrała już trzy razy. To jest sport. Walczysz, przetrwasz, a potem znowu stajesz się człowiekiem. I powtarzasz to za każdym razem. Ta kobieta jest mistrzynią, ale i człowiekiem" - napisał Roddick na portalu X.

"Poza tym... Osaka wygra jeszcze wielki turniej. Mistrzyni" - dodał krótko były amerykański tenisista, doceniając klasę przeciwniczki naszej tenisistki.

W listopadzie 2003 r. Roddick był numerem jeden rankingu ATP. 41-letni dziś Amerykanin to czterokrotny finalista turniejów wielkoszlemowych. Jego największym sukcesem był triumf w US Open w 2003 r. W 2004 r., 2005 r. oraz 2009 r. Roddick przegrywał finały Wimbledonu.

Kolejny mecz na Rolandzie Garrosie Świątek rozegra już w piątek. Rywalką naszej zawodniczki będzie Marie Bouzkova z Czech. Początek spotkania nie wcześniej niż o 15:30. Relacja na żywo na Sport.pl.