Iga Świątek czuje się znakomicie na kortach ziemnych, co udowadnia również w tym sezonie. W WTA 500 w Stuttgarcie dotarła do półfinału. Na tym etapie rywalizacji musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny. Porażkę zamierza powetować sobie w bardziej prestiżowym turnieju - WTA 1000 w Madrycie. W poprzednim sezonie dotarła do finału imprezy i w tym roku jest na dobrej drodze, by znów tego dokonać. Awansowała już do IV rundy, gładko rozprawiając się z Xiyu Wang i Soraną Cirsteą. Dość powiedzieć, że nie straciła przy tym ani seta.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

WTA Madryt 2024. Iga Świątek się rozpędza. Z kolejną rywalką jeszcze nie przegrała

Teraz przed Świątek kolejne wyzwanie. W walce o ćwierćfinał zmierzy się z faworytką lokalnej publiczności Sarą Sorribes Tormo. Hiszpanka także dobrze radzi sobie w ojczyźnie. W odróżnieniu od Świątek rozegrała już trzy spotkania, ponieważ nie była rozstawiona i nie otrzymała wolnego losu w I rundzie. Mimo to udało jej się triumfować bez straty seta w starciach z Bernardą Perą, Eliną Switoliną i Wiktorią Azarenką. Niewątpliwie jest jednym z największych zaskoczeń tegorocznej edycji turnieju.

W kolejnym meczu będzie starała się przeciwstawić Świątek, ale nie będzie faworytką. Główną kandydatką do awansu, jak i do wygranej w całej imprezie jest rzecz jasna Polka. Przemawia za tym nie tylko pozycja w rankingu WTA - panie dzielą 54 miejsca - ale i bilans bezpośrednich spotkań.

Jak dotąd tenisistki mierzyły się ze sobą trzykrotnie i za każdym razem górą była Świątek. Co więcej, rozprawiała się z rywalką w zaledwie dwóch setach i łącznie straciła tylko 12 gemów. Będzie to ich drugi pojedynek w tym roku - rywalizowały w Nowy Rok w United Cup.

WTA Madryt 2024. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz pomiędzy Igą Świątek i Sarą Sorribes Tormo odbędzie się już w poniedziałek 29 kwietnia. Będzie to drugie spotkania na korcie tego dnia. Tym samym rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:30. Wszystko będzie zależało od przebiegu spotkania Ons Jabeur - Jelena Ostapenko. Transmisję z meczu Polki i Hiszpanki przeprowadzi Canal+Sport 2. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.