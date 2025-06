Podolski leci do USA na Klubowe Mistrzostwa Świata. Jest decyzja

Lukas Podolski niedawno świętował 40. urodziny, a mimo to dalej pozostaje aktywnym piłkarzem. W najbliższym czasie pojawi się natomiast na Klubowych Mistrzostwach Świata. Tylko nie w takiej roli, do jakiej nas przyzwyczaił. Zawodnika Górnika Zabrze został zaproszony do Stanów Zjednoczonych przez jednego ze sponsorów. Co dokładnie będzie tam robił?