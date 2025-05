Dziennikarze nie wytrzymali po słowach Świątek. Poszło o Rybakinę i Ostapenko

Iga Świątek pokonała Jaqueline Cristian 6:2, 7:5 i awansowała do czwartej rundy Roland Garros. Spotkanie zakończyło się o godzinie 17:00, a było rozgrywane na drugim co do wielkości korcie Suzanne Lenglen. Po tym meczu zagrały tam Jelena Ostapenko i Jelena Rybakina. Lepsza z tej pary miała zmierzyć się ze Świątek w niedzielę w kolejnym pojedynku w Paryżu.

Wiemy już, że Rybakina pokonała Ostapenko 6:2, 6:2. Gdy odbywała się konferencja pomeczowa naszej tenisistki, nie było jeszcze wiadomo, kto zwycięży, trwał drugi set. Polka została zapytana, z kim wolałaby zagrać, czy ma preferencje. Doszło wtedy do zabawnej sytuacji.

Wybuch śmiechu

- Nie mam preferencji - powiedziała Świątek. Po chwili nastała cisza, sama zaczęła się śmiać, zrobiła się czerwona ze śmiechu. Następnie dodała: "Czy jestem dobrym kłamcą? Powiedzmy, że to nie ma znaczenia, naprawdę. Mój Boże, nie mogłabym grać w pokera" - westchnęła. Po tych słowach cała sala pełna dziennikarzy polskich, jak i zagranicznych wybuchła śmiechem.

Trudno było uwierzyć, że jest jej obojętne, z kim się zmierzy. Z Ostapenko ma bilans bezpośrednich spotkań 0-6, a z Rybakiną 4-4. Z Łotyszką przegrała w tym roku oba mecze (w Stuttgarcie i w Dosze), z reprezentantką Kazachstanu oba wygrała (w United Cup i w Katarze). Nie ma żadnej gwarancji, że pokona Rybakinę, ale z Ostapenko mogłoby być jeszcze trudniej.

Polka była dopytywana o potencjalną rywalkę. - Wiem, że Elena wygrywa, więc zobaczymy - przyznała. Tym samym można zrozumieć, że śledziła wynik tego spotkania. - Obie to świetne tenisistki. Grałam z nimi w wielu meczach, znamy się dobrze. Spotkanie zarówno z jedną, jak i z drugą będzie sporym wyzwaniem.

Świątek o ostatnich meczach z rywalkami

Jako Sport.pl zapytaliśmy Igę Świątek, jakie wnioski wyciągnęła z ostatnich pojedynków z Jeleną Rybakiną i Jelenę Ostapenko. - Z Ostapenko zagrałyśmy bardzo fajny mecz w Stuttgarcie, który mógł się potoczyć w obie strony. Mecz był na wyrównanym poziomie i byłam zadowolona z tego, jak grałam. Mimo że ona nie gra przewidywalnie to czułam, że miałam kontrolę nad tym, co się dzieje. Z Rybakiną znamy się od dawna też. Wiem, że jak się skupię na sobie, swojej intensywności to mam szanse. Mam nadzieję, że to wystarczy.

Polka wypowiedziała się także na temat starcia z Cristian, które rozgrywała wyjątkowo nie na korcie centralnym. - Zazwyczaj kort Lenglen jest szybszy, ale nie czułam takiej różnicy między kortami, jak w zeszłym roku. Na pewno fakt, że temperatura była o 10 stopni wyższa sprawiło, że trzeba było się do tego dostosować. Mecz w drugim secie stał się bardziej wymagający. Moja przeciwniczka wrzuciła drugi bieg. Zaczęła bardziej ryzykować, robiła co mogła, była bardziej aktywna.

Zapytana także o rutynę, konieczność rywalizowania w tych samych turniejach, dodała: "Na pewno czuję różnicę w tym sezonie, że jak przyjeżdżam do różnych miejsc to poprzednie lata mi się zacierają. To się miesza. Na pewno wymagające jest to, że w pierwszej części sezonu wygrywałam wiele i trudno nie mieć oczekiwań w takim turnieju. Pamiętam, że mogę wygrać dane zawody, co nie zawsze pomaga. Ale staram się też wykorzystywać to doświadczenie."

Mecz czwartej rundy Iga Świątek - Jelena Rybakina odbędzie się w niedzielę w Paryżu. Nie jest jeszcze znana pora rozpoczęcia tego spotkania. Panie rywalizowały ze sobą już osiem razy, ale tylko raz w Wielkim Szlemie. Dwa lata temu Polka została pokonana przez reprezentantkę Kazachstanu w czwartej rundzie w Melbourne. Na mączce grały dwa razy - w Rzymie w 2023 roku Świątek poddała mecz w ćwierćfinale w trzecim secie z powodu kreczu. W zeszłym sezonie przegrała z Rybakiną w półfinale w Stuttgarcie.