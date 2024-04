Niepokojące wieści ws. ojca Djokovicia. Trafił do szpitala

Novak Djoković (1. ATP) to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów na świecie. W sezonie 2024 wystartował w zaledwie trzech ważnych turniejach (Australian Open, Indian Wells i Monte Carlo) i nie wygrał ani jednego z nich. Mimo to Serb wciąż pozostaje liderem światowego rankingu. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie swoich bliskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Idze Świątek puściły nerwy. "Jako dziennikarze nie wiedzieliśmy co robić"

Nie od dziś wiadomo, że Novak Djoković ma bardzo dobre relacje z ojcem - Srdjanem Djokoviciem. Bardzo często towarzyszy on mu na turniejach i nie raz w ciepłych słowach wypowiada się o nim. - Novak to niewidzialny cud. Pojawił się w najgorszym momencie dla narodu serbskiego, który stanął w obliczu bombardowań, sankcji, upokorzeń i prześladowań. Wyobraźcie sobie, że dwadzieścia najbogatszych krajów świata bombarduje małą Serbię - powiedział kilka lat temu ojciec Novaka w rozmowie z agencją informacyjną "Sputnik".

Ojciec Novaka Djokovicia trafił do szpitala

Teraz niepokojące informacje w sprawie Srdjana Djokovicia przekazały zagraniczne media. Jak podaje portal kurir.rs, trafił on do szpitala oddziału ortopedii w Belgradzie ze złamaniem kości ramiennej. Źródło informuje, że ojciec tenisisty spadł z krzesła w czasie karmienia ptaków. Do zdarzenia doszło w niedzielę 28 kwietnia w godzinach południowych. Na ten moment Srdjan nadal przebywa w tej placówce i jest pod opieką lekarzy. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie wypisany do domu.

Aktualnie Novak Djoković skupia się na regeneracji oraz szlifowaniu formy. W trwającym turnieju w Madrycie nie bierze udziału. Dlaczego? - Przygotowuję swoje ciało, aby było gotowe szczególnie na Roland Garros, Wimbledon, Igrzyska Olimpijskie i US Open. To dla mnie najważniejszy okres w roku - tłumaczył 36-latek cytowany przez ESPN.