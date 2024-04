Znamy kolejnego rywala Hurkacza. Postraszył. Demolka w 65 minut!

Hubert Hurkacz (9. ATP) przed dwoma dniami rozpoczął swoją przygodą w turnieju ATP 1000 w Madrycie. W pierwszej rundzie mógł liczyć na wolny los, a w drugiej pokonał 6:1, 7:5 Brytyjczyka Jacka Drapera (43. ATP). Po tej wygranej jego rywalem w trzeciej rundzie zawodów w stolicy Hiszpanii został niemiecki tenisista Daniel Altmaier (61. ATP).

W pierwszym secie Hurkacz w sumie miał trzy break pointy i wykorzystał dwa z nich. Jego rywal miał trzy okazje na przełamanie, ale skorzystał tylko z jednej. Tym samym polski tenisista po blisko 50 minutach wygrał tego seta 6:4. W drugiej partii do stanu 3:3 były po dwa przełamania z obu stron i klasycznie, potrzeby był tie-break. W tym górą był Hurkacz i wygrał ostatecznie cały mecz po niespełna dwóch godzinach 6:4, 7:6(7-2).

Taylor Fritz pokazał klasę. Zaserwował jedenaście asów serwisowych

Dzięki temu mógł spokojnie czekać na rywala, którego wyłonił mecz Sebastiana Baezy (19. ATP) z Taylorem Fritzem (13. ATP). Powiedzieć, że było to wyrównane spotkanie, to nic nie powiedzieć. Amerykanin nie dawał żadnych szans rywalowi na nawiązanie rywalizacji przy swoim serwisie, co pozwoliło mu gładko wygrać 6:2, 6:3 w zaledwie 65 minut! W tym czasie Fritz zaserwował aż jedenaście asów serwisowych.

A jak wygląda historia spotkań Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem? Obaj panowie mierzyli się ze sobą dotychczas trzykrotnie w cyklu ATP i dwa z tych meczów wygrał Amerykanin, a jeden Polak. Ostatni raz mierzyli się w United Cup w styczniu 2023 roku. Wtedy Fritz wygrał 7:6(7-5), 7:6(7-5).

Mecz Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem w czwartej rundzie turnieju ATP 1000 w Madrycie zostanie rozegrany we wtorek 30 kwietnia. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.