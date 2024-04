Męczarnie Sabalenki ze 183. tenisistką świata. Niewiarygodne. Zdecydował trzeci set

Aryna Sabalenka zaczęła znakomicie mecz z Robin Montgomery w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Jednak im dłużej trwał, tym wyraźniej Białorusinka pokazywała, że ciągle daleko jej do optymalnej dyspozycji. Notowana w drugiej setce rankingu WTA Amerykanka mocno postawiła się mistrzyni Australian Open, ale ostatecznie to Sabalenka wygrała 6:1, 6:7(5-7), 6:4 i awansowała do czwartej rundy turnieju w stolicy Hiszpanii.

3 fot. Canal+ Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl