Nie do wiary! Tak wyglądała zmiana Polaków, po której stało się najgorsze

Decydujący gol w meczu Polska - Gruzja na Euro U21 padł w 94. minucie. Giorgi Maisuradze ograł na skrzydle Michała Rakoczego, wystawił do Vasiliosa Gordezianiego, a ten strzałem z metra dał Gruzji zwycięstwo. Sam gracz MKE Ankaragucu, spadkowicza z 2. ligi tureckiej czuł się winny za straconą bramkę. - To był mój błąd. Powinienem wybić tę piłkę obojętnie gdzie. Biorę to na siebie - mówił po meczu.

Kuriozalne kulisy kluczowej zmiany w meczu Polaków

Wejście Rakoczego na boisko w 82. minucie za Mariusza Fornalczyka było zaskakujące, nikt nie spodziewał się tej zmiany. Fornalczyk był zdecydowanie najlepszy na boisku w polskiej drużynie, był jej motorem napędowym. Kulisy tej zmiany są wręcz kuriozalne.

Z jednej strony mamy selekcjonera Adama Majewskiego, który mówi wprost, że to Fornalczyk poprosił o zmianę. Z drugiej piłkarz Korony Kielce, który zdradził, że wahał się, czy zejść.

- Mariusz nie wytrzymał fizycznie tego spotkania i sam poprosił o zmianę, stąd ta decyzja - powiedział Majewski krótko na konferencji prasowej.

Fornalczyk przyznał w mix zonie, że Majewski pytał o potrzebę zmiany. Młodzieżowy reprezentant początkowo próbował przekonać, że może dograć do końca, ale po chwili zmienił zdanie.

- Trener spytał mnie, za ile chcę zmianę. Powiedziałem, że dam radę. Spytał jeszcze raz: "Ale szczerze?". To powiedziałem, że za pięć minut - mówił Fornalczyk w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Fornalczyk wywalczył rzut karny, po którym wyrównanie dał Jakub Kałuziński. Dla wielu obserwujących zejście Fornalczyka było niezrozumiałe. Nie wyglądał na piłkarza, który miałby problemy z kondycją w końcówce meczu w Żylinie.

Polacy mają przed sobą jeszcze dwa mecze w grupie na Euro U21. 14 czerwca zagrają z Portugalią, a 17 czerwca z Francją. W pierwszej kolejce Portugalczycy zremisowali z Francuzami 0:0. Z grupy wychodzą dwa najlepsze zespoły.