Jednoznaczne słowa Sorribes Tormo na temat Świątek. "Prawda jest taka..."

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie Iga Świątek (1. WTA) w popisowy sposób wygrała 6:1, 6:1 z Soraną Cirsteą (30. WTA). - Każdy turniej to inna historia. To był mój najlepszy mecz w tym roku, całkiem niezły tenis. Chcę skorzystać z doświadczenia poprzedniego roku i osiągnąć najlepszy wynik, jaki tylko potrafię - powiedziała polska tenisistka po tym meczu. Przed rokiem dotarła w Madrycie do finału, w którym przegrała z Aryną Sabalenką (2. WTA).

Rywalką Igi Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie będzie Sara Sorribes Tormo (55. WTA). Hiszpanka w drodze do tego etapu zawodów w stolicy swojego kraju pokonywała kolejno Bernardę Perę (79. WTA), Elinę Switolinę (18. WTA) i Wiktorię Azarenkę (26. WTA). W sobotnie przedpołudnie wygrała z Białorusinką 7:6(7-0), 6:3.

Sara Sorribes Tormo komplementuje Igę Świątek. "Naciska i napiera"

Sorribes Tormo po meczu z Azarenką rozmawiała z mediami i został poruszony wątek meczu z Igą Świątek, która była komplementowana przez Hiszpankę. - Iga gra niezwykle intensywnie, fantastycznie porusza się po korcie. To, w jaki sposób potrafi uderzyć wysoko zagraną pi趾, niezostawianie wolnej przestrzeni... Potrafi bardzo wiele - mówiła cytowana przez puntodebreak.com.

- Prawda jest taka, że jest bardzo mocna i napiera na ciebie przez cały czas. Naciska poprzez swoją szybką grę. Dlatego notuje tak imponujące wyniki. [...] Postaram się wyciągnąć wnioski z naszych poprzednich meczów - dodała.

Dotychczas Świątek grała z Sorribes Tormo trzykrotnie i za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Ostatni raz grały ze sobą na początku roku w United Cup i wtedy Polka wygrała 6:2, 6:1. Zwyciężczyni tej rywalizacji w ćwierćfinale zmierzy się z lepsz z pary Maria Sakkari (6. WTA) - Beatriz Haddad Maia (14. WTA)/Emma Navarro (23. WTA).

Mecz czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo zostanie rozegrany w poniedziałek 29 kwietnia. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.