Świątek pokazała, jak trenuje i się zaczęło. Jej gest nie umknął uwadze [WIDEO]

Iga Świątek robi, co może, aby jak najlepiej przygotować się do zbliżającego turnieju WTA 1000 w Dubaju. Ma ogromną motywację nie tylko ze względu na słaby występ w AO, ale również przegrany ubiegłoroczny finał. Nasza zawodniczka zamieściła w czwartek w mediach społecznościowych materiał wideo, podczas którego możemy zobaczyć fragmenty jej ostatniej sesji treningowej. Błyskawicznie porównano ją do jednego zawodnika.

