"Iga Świątek pragnie zemsty". Już zacierają ręce

"Iga Świątek pragnie zemsty" - tak turniej WTA 1000 w Dubaju zapowiada portal Arab News. To właśnie tam Polka wróci do wielkiej tenisowej rywalizacji. Nie chodzi jednak tylko o rewanż za zupełnie nieudany Australian Open, które zakończyła już w trzeciej rundzie. Świątek ma do wyrównania rachunki z zeszłego roku. Turniej będzie miał też kolosalne znaczenie w kontekście sytuacji w rankingu WTA.

