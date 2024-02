Gigantyczne pieniądze dla Lecha Poznań. Tyle dostali za LKE. Szczęka opada

Sezon 2022/23 był historyczny dla polskiego futbolu. Lech Poznań doskonale spisywał się w Lidze Konferencji Europy. Dotarł aż do ćwierćfinału rozgrywek, gdzie napędził strachu słynnej Fiorentinie - przyszłemu finaliście. Znane są kwoty, które "Kolejorz" otrzymał za występy na arenie międzynarodowej.

Wielka kasa dla Lecha Poznań. Znamy podział wypłat z LKE

Lech Poznań zrobił coś, co nie udawało się polskim klubom przez lata. Najpierw wyeliminował rywala w europejskich pucharach na wiosnę, a następnie dotarł do najlepszej ósemki rozgrywek. To zdecydowanie najlepszy występ polskiego zespołu w ostatnich latach. Dopiero po niespełna roku od rywalizacji w LKE wiadomo, ile Lech dostanie pieniędzy od UEFA. Kwoty robią wrażenie.

Łącznie bowiem na konto poznańskiego klubu trafi blisko 8,5 miliona euro, czyli blisko 37 milionów złotych. Wpływ na to miały wyniki sportowe, ale nie tylko. Blisko pół miliona to zasługa 10-letniego, klubowego rankingu. Ponad milion euro to tzw. market pool. Chodzi o kwestie podziału pieniędzy za prawa telewizyjne.

Szczegółowy opis zarobków Lecha z tytułu gry w europejskich pucharach przedstawił na platformie X użytkownik Jan Sikorski z portalu rankinguefa.pl.

Lechowi Poznań w sezonie 2023/2024 nie udało się powtórzyć sukcesu. "Kolejorz" odpadł już w eliminacjach do LKE, po porażce w dwumeczu ze Spartakiem Trnawa. Pozostaje walka na krajowym podwórku.

Lech rundę jesienną ekstraklasy zakończył na trzecim miejscu w tabeli. Do liderującego Śląska traci osiem punktów. Poznaniaków wiosną prowadzić będzie Mariusz Rumak, który zastąpił w grudniu zwolnionego Johna van den Broma. Już w sobotę 10 lutego Lech zagra w pierwszej wiosennej kolejce u siebie z Zagłębiem Lubin.