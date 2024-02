Najnowsze informacje ws. Igi Świątek. Trener potwierdza

Iga Świątek będzie chciała jak najszybciej zapomnieć o tegorocznym występie na Australian Open. Polka pożegnała się z turniejem już w trzeciej rundzie, kiedy to przegrała 1:2 (6:3, 3:6, 4:6) z Czeszką Lindą Noskovą (30. WTA).

Czarna opaska na nodze Świątek. Jak poważny jest uraz Świątek? Trener zabrał głos

W trakcie Australian Open Świątek grała z opaską uciskową na kolano, co sprawiło, że wlała w serca kibiców niepokój. W pomeczowej rozmowie z Eurosportem sama zainteresowana zabrała głos w tej sprawie. - Czy to coś poważniejszego? Nie, opaskę założyłam również w trakcie okresu przygotowawczego, więc po prostu chciałam dodać jeden procent do występu - stwierdziła. - Faktycznie mecz był długi i w trzecim secie na pewno trochę mocniej go poczułam, ale nie wpływa to na moją grę, więc nie przejmowałam się - dodała.

Teraz trener przygotowania fizycznego oraz fizjoterapeuta Polki, Maciej Ryszczuk, odniósł się do czarnej opaski pod jej kolanem w rozmowie z Dawidem Celtem i Markiem Furjanem na kanale Break Point na YouTube. - Natłok tych godzin na korcie, intensywności i specyfiki grania Igi po prostu... Iga jest mocno intensywną zawodniczką praktycznie w każdej wymianie. Poczuła, że delikatnie jej to doskwiera, więc chcieliśmy to odciążać - podkreślił.

Iga Świątek wróci na kort po Australian Open w przyszłym tygodniu. Polka wtedy przystąpi do rywalizacji w WTA 1000 w Dausze, w którym triumfowała w 2022 i 2023 roku. 22-letnia raszynianka powinna postarać się o jak najlepszy wynik również ze względu na punkty rankingowe. Polka wciąż zajmuje pozycję liderki rankingu WTA z 865 punktami przewagi nad drugą Aryną Sabalenką.

Turniej WTA 100 w Dausze odbędzie się w dniach 11-17 lutego 2024 roku.