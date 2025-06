Borek wieszczy transfer reprezentanta Polski. Takie wieści tuż przed meczem

Jakub Kamiński od 2022 roku jest piłkarzem VFL Wolfsburg. W ubiegłym sezonie rozegrał łącznie 26 meczów, w których zaliczył pięć asyst. Na boisku pojawiał się jednak głównie z ławki rezerwowych. W rozmowie z TVP Sport zdradził, że obecnie planuje zmianę klubu. - Za mną trzy lata w Wolfsburgu, niespełna 80 meczów, dobre i złe momenty, więc może czas na zmiany? - powiedział.

Jakub Kamiński blisko zmiany klubu. Mateusz Borek ogłasza

Nie wiadomo było jednak, gdzie mógłby trafić reprezentant Polski. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał Mateusz Borek. "FC Koln mocno zainteresowane pozyskaniem reprezentanta Polski Jakuba Kamińskiego. Sposób gry Kolonii w Bundeslidze może być całkiem przyjazny stylowi gry Polaka" - napisał na Twitterze.

Na jego wpis szybko zareagował dziennikarz Tomasz Urban, który wyjaśnił, że jego zdaniem Kamiński powinien rozważyć taką ofertę. "To byłby dobry ruch. Na lewej Linton Maina byłby trudny do przeskoczenia, ale prawa strona do zagospodarowania. No i Kwasniok w SCP preferował grę z wahadłami, co otworzyłoby jeszcze dwie pozycje Kubie. Reasumując - niech się wydarzy, dobry to pomysł" - napisał. Tym samym Kamiński mógłby liczyć na regularną grę w wyjściowym składzie, co nie zawsze ma miejsce w Wolfsburgu.

FC Koln w ubiegłym sezonie wywalczyło sobie awans do Bundesligi. Zajęło pierwsze miejsce na zapleczu z dorobkiem 61 punktów. VFL Wolfsburg natomiast zakończył zmagania Bundesligi na 11. miejscu.

Aktualnie Kamiński przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, którą niebawem czekają dwa mecze. Najpierw ekipa Michała Probierza zmierzy się towarzysko z Mołdawią. To spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 20:45. Następnie zagra z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata (wtorek 20:45).