Zieliński już wie! Tam zagra w kolejnym sezonie. Sam to ogłosił

Inter Mediolan nie popisał się w tym sezonie. Mimo że dość pewnie zmierzał po obronę mistrzostwa Włoch, to w końcowej fazie dał sobie wyrwać trofeum. Podobnie było z Ligą Mistrzów - w finale doznał bardzo dotkliwej porażki z Paris Saint-Germain (0:5). Drużynie Simone Inzaghiego nie udało się wywalczyć ani jednego tytułu, co zaowocowało rozstaniem z trenerem. Media podejrzewają, że to nie koniec roszad w klubie. Mogą zostać przeprowadzone transfery przychodzące, jak i wychodzące. Dla polskich kibiców ważna jest przyszłość szczególnie dwóch piłkarzy Interu - Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego. Pierwszy z nich właśnie przemówił.

Piotr Zieliński jest pewien. Zostanie na kolejny sezon w Interze Mediolan

Przy okazji zgrupowania reprezentacji Polski Zieliński udzielił wywiadu dla TVP Sport. Poruszył w nim m.in. temat jubileuszowego, bo 100. występu w kadrze, który zanotuje już w piątek w meczu z Mołdawią. Podzielił się też przemyśleniami w sprawie pierwszego sezonu w barwach Interu, a także uchylił rąbka tajemnicy na temat przyszłości klubowej. Czy planuje zmianę otoczenia w letnim okienku transferowym? W końcu w drużynie nie ma już Inzaghiego, który zaufał Polakowi.

- Nie, nie biorę takiego czegoś pod uwagę - zaznaczył na wstępie Zieliński. - Podpisałem umowę na cztery lata. Chcę osiągnąć coś wielkiego z Interem i myślę, że mamy dobrą drużynę. Na pewno będzie jeszcze ona wzmacniana - dodawał.

Duże nadzieje Zielińskiego. Mówi też o nowym trenerze

A co miał do powiedzenia na temat nowego szkoleniowca? Jak na razie jego nazwisko nie zostało jeszcze ujawnione. - Zobaczymy, kto pojawi się na jego [Inzaghiego, przyp. red.] miejsce i mam nadzieję, że będzie chciał Zielińskiego w najlepszej formie i ja będę robił wszystko, żeby dać tą najlepszą wersję dla Interu. (...) Wierzę, że ten kolejny sezon w Interze będzie dużo lepszy w moim wykonaniu i uda nam się osiągnąć jeszcze lepsze wyniki - zapewniał Polak.

Wspomniał też w kilku słowach o byłym już szkoleniowcu mediolańczyków. - Trzeba podziękować trenerowi Inzaghiemu, bo dzięki niemu trafiłem do Interu, do wielkiej drużyny. Osiągnął on dobre wyniki w tym czasie, w którym trenował ten klub. Życzę mu wszystkiego dobrego - podkreślał.

Zieliński wystąpił w 39 meczach tego sezonu, zdobywając dwa gole i trzy asysty. Ten bilans mógłby być bardziej okazały, gdyby nie kontuzje, które dość mocno doskwierały pomocnikowi. Wyeliminowały go z gry na kilka tygodni. Teraz skupia się na rywalizacji reprezentacyjnej. Już w piątek zagra w sparingu z Mołdawią, gdzie od 30. minuty będzie kapitanem. Do tego czasu tę rolę będzie pełnił żegnający się z kadrą Kamil Grosicki. Zieliński będzie też kapitanem we wtorkowym spotkaniu z Finlandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Na zgrupowaniu nie ma bowiem Roberta Lewandowskiego.