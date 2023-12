Znamy nowy ranking WTA. Ogromny skok 17-latki z Polski. Świątek goni legendę

80 tygodni - tyle czasu na szczycie rankingu WTA utrzymuje się Iga Świątek. W poniedziałek ukazało się najnowsze zestawienie. Niespodzianek w czołówce nie ma, bo najlepsze zawodniczki odpoczywają po ciężkim sezonie i szykują się do kolejnego. Nie oznacza to, że nic się dzieje. Życiowy sukces w niedzielę osiągnęła 17-letnia Weronika Ewald. Efekt był natychmiastowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Live

Jubileusz Igi Świątek. 80. tydzień na tronie. Oto ranking WTA

Iga Świątek nadal ma w dorobku 9295 punktów i o 245 wyprzedza drugą w rankingu Arynę Sabalenkę. Trzecia Coco Gauff ma do niej aż 2715 punktów straty. Kolejne dwa miejsca zajmują Jelena Rybakina i Jessica Pegula. W czołowej dziesiątce względem ostatniego tygodnia doszło do kosmetycznych zmian. Marketa Voundrousova straciła 29 punktów, a Karolina Muchova - jeden, ale w żaden sposób nie wpłynęło to na ich miejsca. Czeszki nadal plasują się na kolejno siódmej i ósmej pozycji.

Nasza najlepsza tenisistka jest też na dobrej drodze, by awansować w klasyfikacji wszech czasów. Świątek pod względem liczby tygodni na prowadzeniu w rankingu WTA zajmuje wciąż 10. pozycję. Zbliża się jednak wielkimi krokami od dziewiątej Lindsay Davenport. Amerykanka na szczycie utrzymywała się łącznie 98 tygodni. Polsce brakuje więc już tylko 18. Najwyżej w tej klasyfikacji figuruje legendarna Steffi Graf. Jej rekord 377 tygodni pozostaje na razie bardzo odległy.

Oto miejsca Polek w rankingu WTA. Dwa spektakularne awanse

O ogromnym sukcesie można też mówić w przypadku Weroniki Ewald. Nastolatka z Polski zaliczyła w ostatnim tygodniu ogromny przeskok na światowych listach. W zeszłym tygodniu zajmowała miejsce w drugiej połowie dziesiątej setki. Była dokładnie 963. W ostatnią niedzielę odniosła jednak życiowe osiągnięcie. Wygrała turniej ITF 15k w Szarm el-Szejk. W finale pokonała Rosjankę Marię Golowinę 7:5, 6:7(5), 6:1. Był to jej pierwszy tytuł w zawodowym tenisie. Jak przełożyło się to na ranking?

Ewald momentalnie poszła w górę. Przesunęła się aż o 112 miejsc i zajmuje 851. pozycję, najwyższą w karierze. Na koncie ma 29 punktów. A jak radzą sobie inne Polki? Magda Linette zachowała 24. miejsce. Spadek aż o 10 pozycji zanotowała za to Magdalena Fręch, która obecnie jest 73. O dwa miejsca w dół przesunęła się także Katarzyna Kawa (193. miejsce). Spory awans zaliczyła za to Martyna Kubka. Ostatnio zaszła aż do finału turnieju w Selva Gardena, dzięki czemu poprawiła się aż o 41 miejsc i jest 358.

Ranking WTA - notowanie z 4 grudnia 2023: