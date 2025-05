Zainteresowanie biletami na finał Ligi Mistrzów jest ogromne. Każdy kto jest chętny, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, powinien wziąć udział w oficjalnej loterii UEFA. To oczywiście nic nie gwarantuje - zdecydowana większość kibiców to pechowcy, którzy na finał nie pojadą.

Tyle kosztują bilety na finał Ligi Mistrzów. Ceny zwalają z nóg

Jednak fani, którzy będą mieli szczęście, kupią swoje bilety bezpośrednio od UEFA. Ich cena - choć wysoka - nie jest jeszcze z kosmosu. Wejściówki na tegoroczny finał Ligi Mistrzów kosztowały 70/180/650/950 euro. Ostateczna cena zależała od sektora, w którym znajduje się miejsce na stadionie.

Po tym gdy wszystkie bilety zostały sprzedane, pozostaje liczyć na to, że niektórzy kibice zdecydują się z jakiegoś powodu zwrócić swoje wejściówki. Najbardziej zdesperowani fani mogą chcieć kupić bilety nawet w dniu meczowym - to właśnie na nich żerują "koniki", czyli osoby, które kupiły bilety po to, żeby odsprzedać je z zyskiem.

UEFA utrudnia taki proceder i jest on zakazany, ale pod stadionem i tak się da znaleźć sprzedawców. Oficjalne ceny mogły wydawać się wysokie, ale w porównaniu do tych, które oferują "koniki" brzmią jak promocja.

"Sprzedawcy nie przejmują się cenami i oferują bilety za 2000 euro, a ich cena tylko rośnie, gdy zbliża się mecz. Ci, którzy mają bilety blisko murawy żądali nawet 10 000 euro za te miejsca, co pokazuje, że zainteresowanie jest ogromne i są tacy, którzy wykorzystują ten moment, żeby się dorobić" - pisze portal nova.rs.

Finał Ligi Mistrzów PSG - Inter odbędzie się w sobotę 31 maja o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.