Bramkarz Espanyolu Barcelona Joan Garcia ma za sobą fantastyczny sezon, w którym wybronił "Papużkom" utrzymanie w La Liga i został wybrany do jedenastki rozgrywek. Jak łatwo wywnioskować, 24-latek został uznany najlepszym bramkarzem ligi hiszpańskiej, a dzięki klauzuli odejścia w kontrakcie w wysokości 25 milionów euro stał się najsmaczniejszym kąskiem transferowym na swojej pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski nie przyleci na kadrę! "Emocje są ogromne"

FC Barcelona będzie miała nowego bramkarza. Znany dziennikarz ogłasza porozumienie z Joanem Garcią

Wszystko wskazuje na to, że nowym klubem Joana Garcii zostanie lokalny rywal Espanyolu - FC Barcelona. Jak poinformował znany dziennikarz Ben Jacobs z "GiveMeSport" i "TalkSPORT", 24-latek doszedł do porozumienia z mistrzami Hiszpanii w sprawie kontraktu indywidualnego.

To oznacza, że władzom FC Barcelony pozostaje jedynie uruchomić klauzulę odejścia i zapłacić Espanyolowi Barcelona 25 milionów euro. O zbicie czegokolwiek z tej kwoty będzie bardzo trudno, bowiem Espanyol nie chciał sprzedawać Garcii do swojego największego rywala i do końca miał nadzieję, że koniec końców zdecyduje się on na transfer do angielskiej Premier League. Według Jacobsa, Joanem Garcią interesowały się takie kluby, jak Arsenal, Aston Villa czy Manchester United.

W 38 meczach ubiegłego sezonu La Liga Joan Garcia puścił 51 bramek i zachował osiem czystych kont. Jego klauzula odejścia mogła wzrosnąć do 30 milionów euro, gdyby został powołany na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii, jednak selekcjoner Luis de la Fuente zdecydował się na powołanie innych golkiperów.

Według "Mundo Deportivo" Joan Garcia ma podpisać z FC Barceloną pięcioletni kontrakt. Jego przybycie ma nie mieć wpływu na przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Jak informował Goal.pl, polski bramkarz zaakceptował ofertę nowego, rocznego kontraktu z opcją przedłużenia o kolejny rok. W stolicy Katalonii Szczęsny uznawany jest za idealną opcję na rezerwowego bramkarza, jako że nie będzie sprawiał problemów, musząc uznać wyższość innego golkipera.

Co innego dotyczy przypadku Marca-Andre ter Stegena, który po powrocie po kontuzji miał w nowym sezonie zostać podstawowym bramkarzem FC Barcelony. Niemiec już w końcówce zeszłego sezonu podpadł wielu kibicom i dziennikarzom, robiąc tournee po mediach i wywierając presję na to, by zastąpić Wojciecha Szczęsnego w decydujących meczach sezonu. To właśnie jego ma zastąpić Joan Garcia, którego transfer ma zapewnić FC Barcelonie podstawowego bramkarza ze światowego topu.

Co na to Ter Stegen? Jego otoczenie zapewnia, że niemiecki bramkarz nie planuje odejścia z FC Barcelony. Niemniej jednak, 33-latek chce w przyszłym sezonie zagrać w bramce reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata, a do tego potrzebuje regularnych występów, których w stolicy Katalonii może nie doczekać.