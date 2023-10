Oni w tym roku zarobili najwięcej. Świątek ogląda plecy Sabalenki

Na największych turniejach tenisowych nie brakuje ogromnych wynagrodzeń dla zawodniczek i zawodników. Prestiżowi sponsorzy, pełne trybuny i transmisje telewizyjne na całym świecie mają wpływ na zarobki najlepszych na świecie. Żeńska organizacja WTA i męskie ATP wprost informują o sumach, które w danym roku zarobili ich przedstawiciele. W czołówce tegorocznego rankingu przychodów znalazło się miejsce dla Igi Świątek.

Ile w 2023 roku zarobiła Iga Świątek? Inni mogli liczyć na więcej

Pensje każdego tenisisty i tenisistki w ramach wynagrodzeń za turnieje są jawne. Do tej pory mężczyźni zarabiali znacznie więcej niż kobiety za te same osiągnięcia, a o wyrównanie płac w trakcie sezonu walczyła Iga Świątek. Starania Polki przyniosły zmiany na kilku turniejach, ale to wciąż panowie liderują w kwotach zgarniętych na kortach.

W 2023 roku z samych turniejów najwięcej ze wszystkich zarobił Novak Djoković. Serb wygrał Australian Open, Rolanda Garrosa i US Open, co przyczyniło się do zarobienia przez niego aż 10,59 miliona dolarów, czyli prawie 45 milionów złotych. O milion dolarów mniej od niego zgarnął triumfator Wimbledonu Carlos Alcaraz. Na trzecim miejscu w tegorocznym zestawieniu znalazł się Daniił Miedwiediew, który zarobił 7,83 miliona dolarów.

Dopiero poza czołową trójką znaleźć można przedstawicielki żeńskiej stawki. Najlepszą z nich nie jest jednak Świątek, a Aryna Sabalenka. Białorusinka zarobiła niewiele mniej do Miedwiediewa, bo aż 7,55 miliona dolarów, czyli prawie 32 miliony złotych. Dopiero za największą rywalką znalazła się Iga Świątek, która w tym roku wygrywała Rolanda Garrosa. Polka zgarnęła 6,78 miliona dolarów, czyli około 28,6 miliona złotych.

W dalszej części zestawienia spotykamy kolejne przedstawicielki kobiecego tenisa. Na pierwszych 11 lokatach jest ich aż sześć. Za Świątek uplasowała się triumfatorka US Open Coco Gauff, która wyprzedziła Jannika Sinnera, Jelenę Rybakinę i Andrieja Rublowa. Czołową dziesiątkę zamyka Jessica Pegula, a tuż za nią jest zwyciężczyni Wimbledonu Marketa Vondrousova. W minionym roku aż 91 osób zarobiło powyżej miliona dolarów. Wśród nich jest 51 przedstawicieli ATP i 40 przedstawicielki WTA.

Najlepiej zarabiający tenisiści i tenisistki 2023 roku (w dolarach):

Novak Djoković (Serbia) - 10,59 mln Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 9,6 mln Daniił Miedwiediew (Rosja) - 7,83 mln Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7,55 mln Iga Świątek (Polska) - 6,78 mln Coco Gauff (USA) - 5,98 mln Jannik Sinner (Włochy) - 5,19 mln Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5,1 mln Andriej Rublow (Rosja) - 4,73 mln Jessica Pegula (USA) - 4,32 mln Marketa Voundrousova - 4,28 mln

W tym roku najlepsi na świecie będą mieli jeszcze szansę zgarnąć dodatkowe pieniądze w kilku mniejszych turniejach, a także w ATP i WTA Finals. W męskiej odsłonie pula nagród przekroczy 14 mln dolarów, a w żeńskiej 9 milionów dolarów.