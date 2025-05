Sensacyjny zwrot ws. nowego trenera Legii Warszawa. "Zdecydował"

Legia Warszawa chciała, ale po nowych warunkach przedstawionych przez trenera, nie przedłużyła umowy z Goncalo Feio. Portugalczyk pożegnał się z klubem, który obecnie poszukuje nowego szkoleniowca. Wśród kandydatów wymieniano wiele znanych nazwisk, a jednym z nich był Henning Berg. Zdaniem Jakuba Koseckiego wolał wybrać inny klub i miał ku temu powodu.

Kto zostanie nowym trenerem Legii Warszawa? Henning Berg "zobaczył i zrezygnował"

Berg po sezonie 2024/25 miał rozstać się z AEK-iem Larnaka i finalnie tak się stało. 55-latek zdecydował się na podpisanie umowy z Omonią Nikozja i wiadomo, że ponownie nie zostanie trenerem Legii Warszawa. Zdaniem Jakuba Koseckiego podjął tę decyzję po rozważeniu tego, co dzieje się w klubie ze stolicy Polski.

- Podobno miał propozycję, ale zdecydował, że do Legii nie chce wrócić. Nie wiem, ile w tym prawdy. Chyba zobaczył, co się dzieje i zrezygnował - stwierdził były zawodnik Legii i reprezentant Polski w programie "To jest Sport.pl".

Berg w Legii pracował już w latach 2013-2015 i wygrał mistrzostwo Polski, a także świętował triumf w Pucharze Polski. Wówczas zwolnienie go w trakcie sezonu argumentowano "wyczerpaniem formuły" i brakiem gwarancji "realizacji celów sportowych".

- Fredi Bobić może chcieć ściągnąć kogoś z okolic pierwszej lub drugiej Bundesligi. Obstawiam, że będzie to Niemiec - komentował z kolei Piotr Kędzierski. - Jest historia o Eugenie Polanskim, że niby negocjuje. Nie wiem, jaki ma warsztat i nie interesowałem się na tyle. Seniorów jeszcze nie trenował. To byłby kolejny eksperyment i gra menadżerów, znajomości i interesików - dodawał Piotr Żelazny.

Eugen Polanski to oczywiście były reprezentant Polski, dla której rozegrał 19 meczów. Obecnie jest trenerem rezerw Borussii Moenchengladbach. Według medialnych doniesień innym kandydatem na trenera Legii jest Aleksiej Szpilewski.