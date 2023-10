Iga Świątek wróci na szczyt! Zero wątpliwości. "Jest wojowniczką"

Iga Świątek (2. WTA) po US Open straciła pozycję liderki światowego rankingu na rzecz Aryny Sabalenki (1. WTA). Jednak świetną grą i triumfem w turnieju WTA 1000 w Pekinie pokazała, że nadal jest w bardzo dobrej dyspozycji i szybko może wrócić na pierwsze miejsce w zestawieniu.

Iga Świątek niebawem wróci na szczyt rankingu WTA? "Zależy jej przede wszystkim na rozwoju"

Z drugiej strony, Polska tenisistka sama przyznaje, że nie będąc liderką, może lepiej przygotować się do kolejnych startów. Na to samo zwrócił uwagę były hiszpański tenisista Alex Corretja, w przeszłości wicelider rankingu ATP i dwukrotny finalista Roland Garros (1998, 2001). - Iga jest wojowniczką. To typ osoby, dla której tak naprawdę nie liczy się, czy będzie numerem jeden, czy dwa. Ona cały czas pokazuje, że zależy jej przede wszystkim na rozwoju i próbowaniu nowych rozwiązań - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Według Corretji widać, że utrata pierwszej pozycji w rankingu "nie przybiła" Świątek. To powinno zaprocentować w przyszłości. - Ona po prostu gra coraz lepiej, będzie w tej rywalizacji jeszcze przez wiele lat i w pewnym momencie ponownie powróci na pozycję numer jeden na świecie. Będzie niezwykle interesująco - ocenił.

Hiszpan dostrzegł przemianę u Polki, która według niego stała się "nieco bardziej otwarta pod względem swoich oczekiwań, odczuć oraz tego, w jaki sposób chce podejść do finiszu sezonu, a nawet całej kariery". Jego zdaniem wynika to z tego, że zaczęła patrzeć na karierę bardziej długofalowo. - Myślę, że ona zrozumiała, iż nie należy skupiać się na jednym czy dwóch turniejach, tylko na kolejnych dziesięciu latach gry. Dlatego też uczy się tylu nowych rzeczy. Kiedy to przekłada się na wygrane mecze i turnieje, zyskuje pewność siebie, że to działa - wyjaśnił.

Corretja zwrócił też uwagę na pracę wykonywaną przez sztab Świątek. - Kiedy wychodzisz na kort, to oczywiście musisz polegać na sobie, ale masz jeszcze za sobą ludzi, którzy mogą ci wskazać, co da się poprawić i co należy w tym celu zrobić - zaznaczył.

Iga Świątek zbliża się do końca sezonu. Zagra w WTA Finals

Na koniec sezonu Świątek wystąpi w turnieju WTA Finals, który zostanie rozegrany w dniach 29 października - 5 listopada w meksykańskim Cancun. W przeszłości grała w nim dwukrotnie, w 2020 r. odpadła w fazie grupowej, a w zeszłym roku przegrała w półfinale z Sabalenką.