Niełatwą przeprawę miała Iga Świątek w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Warszawie. Ostatecznie, mimo pewnych problemów, liderka światowego rankingu wygrała z Niginą Abduraimovą (181. WTA) 6:4, 6:3 i czeka na rywalkę w następnej fazie imprezy.

Świątek zwróciła się do fanów. "Więcej stresu"

Polka musiała dostosować się do nowej nawierzchni na obiektach Legii, która została zmieniona z mączki na beton. W dodatku tenisistka ostatnio rywalizowała na trawie, a nowe korty w Warszawie są dość wolne. Świątek po meczu w mediach społecznościowych zwróciła się do fanów, dziękując im za obecność, a także podkreśliła, że musi jeszcze lepiej dostosować się do warunków.

"Dziękuję, że wczoraj byliście na trybunach! Granie dla polskiej publiczności to duża motywacja, ale co tu ukrywać... także więcej stresu. W czwartek przede mną kolejna szansa, żeby coraz lepiej dostosowywać swoją grę do "harda". Do zobaczenia!" - napisała.

Liderka światowego rankingu wciąż nie wie, z kim zagra w następnej rundzie. Wszystko przez to, że we wtorek z powodu ciemności przerwany został pojedynek Claire Lu z Yue Yuan przy stanie 4:4 w pierwszym secie. Zostanie on dokończony w środę. Iga Świątek swój następny mecz w turnieju w Warszawie rozegra w czwartek. Jest ona ostatnią Polką, która pozostała w imprezie.