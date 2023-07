Iga Świątek rozpoczęła we wtorek rywalizację w warszawskim turnieju BNP Paribas Warsaw Open w Warszawie. W I rundzie rywalką Polki była sklasyfikowana na 181. miejscu w światowym rankingu Nigina Abduraimowa z Uzbekistanu. Świątek była oczywiście murowaną faworytką tej rywalizacji i nikt nie wyobrażał sobie innego rozstrzygnięcia, jak pewne zwycięstwo liderki rankingu WTA.

Zaskakujące problemy Igi Świątek. Polka w II rundzie w Warszawie

Choć obie tenisistki w światowym rankingu dzieli 180 miejsc, na korcie wcale aż tak tego nie było widać. Abduraimowa grała tak jak powinna - jakby nie miała nic do stracenia. Z kolei Iga Świątek miała problem ze złapaniem odpowiedniego rytmu. Grała mało precyzyjnie, popełniała dość dużo błędów. Przez to najlepsza tenisistka świata miała sporo problemów na korcie centralnym w Warszawie.

Gdy Świątek udało się przełamać swoją rywalkę w pierwszym secie i wyjść na prowadzenie 4:2, wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do wygrania partii. Prowadziła ona 4:3 i 40:0, by przegrać aż pięć kolejnych piłek i pozwolić Uzbeczce na przełamanie powrotne i doprowadzenie do remisu.

Podrażniona Iga zareagowała jednak tak, jak na mistrzynię przystało - szybkie przełamanie, łatwo wygrany gem serwisowy i zwycięstwo w pierwszej partii 6:4.

Wielkie problemy finalistki Roland Garros w Warszawie

W drugim secie pierwszego gema wygrała Nagina Abduraimowa, ale później już na korcie rządziła Iga Świątek. Choć trzeba tu zaznaczyć, że wygrywanie kolejnych gemów liderce rankingu wcale nie przychodziło łatwo, bo Abduraimowa potrafiła postraszyć ją swoimi mocnymi zagraniami i serwisem.

Świątek była w stanie wygrać aż pięć gemów z rzędu, ale aż trzy z nich po długiej walce na przewagi. Udało jej się wyjść na 5:1 w drugiej partii, czego już nie można było zmarnować. Polka mogła dołożyć nawet szóstego gema, bowiem prowadziła już 40:0 przy serwisie rywalki, ale nie wykorzystała ani jednej z tych trzech piłek meczowych i Abduraimowa jeszcze była w stanie przedłużyć to spotkanie.

Co więcej, Uzbeczka zdołała też jeszcze przełamać Igę i nagle zrobiło się tylko 5:3 w perspektywie z gemem serwisowym Abduraimowej. Jednak znów Świątek potrafiła na te problemy dobrze zareagować, przełamała rywalkę. Wykorzystała czwartą piłkę meczową i awansowała do II rundy.

Iga Świątek pokonała Uzbeczkę Naginę Abduraimową 6:4, 6:3, choć wynik tego meczu nie pokazuje, jak on był trudny dla Polki. W II rundzie polska tenisistka zmierzy się albo z Amerykanką Claire Liu (WTA 78), albo z Chinką Yue Yuan (WTA 116). To spotkanie zostanie rozegrane najpewniej w czwartek.