To nie żart. Tyle kosztuje wyjątkowa rakieta Igi Świątek. Amulet mistrzyni

Rakieta Igi Świątek została stworzona specjalnie dla niej, o czym świadczy jej nazwa. Modelu T-Rebound 298 IGA marki Tecnifibre dostosowany specjalnie do jej potrzeb, pomógł jej odnieść największe dotychczasowe sukcesy. Rakieta waży 298 gramów, ma otwarty układ strun 16×19. Jak deklaruje producent, model ten zapewnia doskonałą kombinację stabilności, kontroli i precyzji podczas gry na korcie. Model dostępny jest w ogólnej sprzedaży, więc każdy może taki mieć. Fanów Igi Świątek z pewnością ucieszy fakt, że tuż nad rączką znajduje się autograf naszej mistrzyni.

Rakieta na miarę mistrzyni. Oto sprzęt Igi Świątek. Ile kosztuje?

Rakieta wykonana jest z grafitu, dzięki czemu jest lekka, a jednocześnie bardzo wytrzymała. Dodatkowo dobrze pochłania drgania, oddaje energię i pozwala na silniejsze uderzenia. Wyposażono ją także w technologię Horse Back Strip pozwalającą na elastyczność w wyborze naciągu w zależności do własnych preferencji. Ponadto jej konstrukcja ma zwiększać stabilność i pozwalać na lepsze czucie piłki i precyzyjniejsze uderzenia.

Wbrew pozorom Świątek używa tego modelu już dość długo. Po raz pierwszy otrzymała go prosto od firmy Tecnifibre przed startem Rolanda Garrosa w 2021 r. - Między treningami już w Paryżu mam dla Was newsa. Jestem wdzięczna, mogąc grać rakietą z własnym podpisem, stworzoną dla mnie - infomowała wówczas na Twitterze.

Polce nie udało się wtedy zwyciężyć (doszła do ćwierćfinału), ale niepowodzenie odbiła sobie rok i dwa lata później. Do tego dołożyła triumf w US Open.

A za jaką kwotę można sobie sprawić taką samą rakietę? W zależności od sklepu cena waha się w granicach 750-800 zł. Cena nie wydaje się astronomicznie wysoka, ale w porównaniu ze standardowymi rakietami, budzi respekt. Według portalu bizsport.pl Novak Djoković dysponuje niewiele droższym sprzętem, wartym ok. 900 zł.