To jedna z najbardziej poruszających scen "Break Point" – hitowej produkcji Netfliksa o kulisach światowego tenisa. Twórcy serialu pokazują to, o czym zdarza nam się zapomnieć: że nasi idole są – jak i my – zwykłymi śmiertelnikami. Czują, cierpią, pragną, boją się, przeżywają.

Zobacz wideo Zamieszanie z Sabalenką. "Pytania od Ukrainki przeżywała dużo mocniej"

Aryna Sabalenka jest bohaterką ostatniego odcinka pierwszego sezonu. "Ostatnia szansa" to opowieść o tym, czy Białorusince uda się wygrać w kończących sezon WTA Finals. Ale sport jest tylko pretekstem.

Scena pochodzi z zeszłorocznego French Open. Sabalenka nieoczekiwanie odpadła już w III rundzie. Ale nie porażka sprawia, że ma spuchnięte od łez oczy – w rozmowie z trenerem Antonem Dubrowem i partnerem Konstantinem Kolcowem mówi wprost, że chce rzucić sport. – Czuję, jakby wszyscy mnie nienawidzili, ale ja muszę grać dalej. Że się dziwnie na mnie patrzą i nienawidzą, bo pochodzę z Białorusi – wyrzuca z siebie. Dubrow i Kolcow milczą, pozwalając Arynie Sabalence dać upust emocjom.

Aryna Sabalenka jak Sven Hannawald i Marit Bjoergen

25-letnia Sabalenka rzeczywiście skupiała – i wciąż skupia – na sobie gniew wielu osób. Pasuje do nieistniejącego, ale upragnionego scenariusza o czarno-białym świecie: pochodzi z Białorusi, w przeszłości podpisała list wspierający satrapę Aleksandra Łukaszenkę, już po rozpoczęciu wojny miała trenować w Moskwie. No i, co dla nas w Polsce jest kluczowe, jest wielką rywalką Igi Świątek, najpewniej najgroźniejszą w całej stawce.

To czyni ją w oczach wielu polskich kibiców, mediów, obserwatorów wrogiem numer jeden. Wrogiem, którego potrzebujemy – jak wtedy, gdy Sven Hannawald rywalizował z Adamem Małyszem, Nick Heidfeld ścigał się w jednym zespole z Robertem Kubicą. Albo – to może przykład najwierniejszy – kiedy Justyna Kowalczyk rywalizowała z Marit Bjoergen. Fani doszukiwali się jej oszustwa związanego z przyjmowaniem leków na astmę, odmawiali jej bycia kobietą, nazywając babochłopem.

Wracając do Sabalenki: być może jest to gniew słuszny, choć nie potrafię uciec od wrażenia, że o Białorusince – osobie, która wciąż jest stosunkowo młoda, która wychowała się i wciąż pośrednio żyje w państwie autorytarnym, która zmaga się z problemami, o których w demokratycznym społeczeństwie nie mamy pojęcia – nie wiemy nic. I że pragniemy z niej uczynić złoczyńcę z definicji, a z jej słów, zachowania – czynimy paliwo nienawiści.

Jak choćby z faktu, iż nie jest w stanie jednoznacznie potępić Łukaszenki. Sabalenka nigdy wprost nie odcięła się od tego, że ściskała dyktatorowi dłoń, a gdy w 2020 r. ludzie protestowali na ulicy, ona milczała, co inni białoruscy sportowcy mają jej za złe do dziś.

Ale o powodach tej decyzji – znów – nic nie wiemy. Wiemy, że dziś mieszka na Florydzie, ale jej rodzina żyje na Białorusi. Być może gdyby Aryna skrytykowała na Zachodzie Łukaszenkę, jej najbliższym groziłaby krzywda? Jej trener w dokumencie Netfliksa mówi wprost: – Musimy być ostrożni, bo na Białorusi nie wolno pisnąć słówkiem na temat tego, co się tam dzieje. Jeśli użyje się słowa "wojna", można trafić do więzienia – tłumaczy. Ale my pozostajemy głusi. I oczekujemy od Sabalenki, że weźmie na siebie ciężar, którego nie jest w stanie wziąć niemal nikt inny.

Podkreślają to zajmujący się Białorusią dziennikarze. "Niezależnie od oceny moralnej, Aryna całe życie spędziła pod władzą Łukaszenki. Widać, że jest pod ogromną presją z różnych stron, z którą do pewnego stopnia sobie nie radzi" – pisze o niej dziennikarz Biełsatu Marcin Herman, opisując, że Sabalenka jest instrumentalnie wykorzystywana do politycznej rozgrywki.

Na konferencjach Aryna więcej rozmawiać o tym nie chce, ale dziennikarze nie ustają, wciąż dopytując o jej stosunek do wojny, do Łukaszenki, do pochodzących z Ukrainy przeciwniczek. W trakcie French Open doszło nawet do sytuacji, gdy Sabalenka odmówiła rozmów z dziennikarzami. I znów wzbudziła tym oburzenie kibiców i dziennikarzy.

Co jednak tak naprawdę ukoiłoby gniew tych, którzy domagają się od niej odpowiedzi? Jaka deklaracja na konferencji by ich zaspokoiła, skoro nie wystarczą im zapewnienia Sabalenki, że nie jest w stanie wyobrazić sobie cierpienia ofiar, a gdyby to od niej zależało, nigdy do wojny by nie dopuściła? Czego my właściwie od niej oczekujemy?

Może właśnie bycia "tą złą" w przeciwieństwie do "tej dobrej" Igi Świątek?

Sabalenka zapędzona w kąt. Nie chcemy dać jej szansy

W każdym geście Sabalenki doszukujemy się prowokacji. Jak wtedy, gdy w ćwierćfinale ostatniego Rolanda Garrosa podeszła pod siatkę do Ukrainki Eliny Switoliny, mimo że wiedziała, iż Ukrainki nie podają ręki rywalkom z Rosji i Białorusi. Być może było to zachowanie prowokacyjne, za takie z pewnością zostało uznane. Mimo to nie umieliśmy postawić pytania, co sądzilibyśmy – i co czytalibyśmy w mediach – gdyby przeszła obok Switoliny obojętnie, traktując ją jak powietrze.

Albo kiedy po finale turnieju w Stuttgarcie udawała, że statuetką za drugie miejsce próbowała "zniszczyć" porsche dla zwyciężczyni – Igi Świątek. Aryna oczywiście została przez polskich internautów zmieszana z błotem, wytykano jej brak klasy.

Tymczasem na łamach Sport.pl Joanna Sakowicz-Kostecka, była tenisistka i komentatorka Canal+, mówiła wprost, że na miejscu odebrano to z sympatią, jako żart. – Motywem przewodnim wszelkich spotkań z mediami było właśnie pożądanie tego samochodu przez nią i ona się z tym nie kryła. Ale zawsze mówiła o tym żartobliwie i jej zachowanie podczas ceremonii dla nas było zupełnie normalne. Publiczność zareagowała na to gromkim śmiechem, poza tym sama Iga się wtedy uśmiechnęła – powiedziała Sakowicz-Kostecka Agnieszce Niedziałek.

My też w Sport.pl się zapędzaliśmy. Potrafiliśmy zrobić wielką rzecz z jej zwyczajowego zachowania, jakim było życzenie powodzenia w finale tej, która ją pokonała w półfinale Rolanda Garrosa. Ale zrobiliśmy krok w tył.

Tych, którzy zaprojektowali sobie Sabalenkę jako definicję zła, cynizmu i podłości, opisywany na początku serial Netfliksa nie przekona. Ci sami, którzy wzdychali, jak twórcy znakomicie oddali naturalność Igi Świątek, jak uchwycili nietuzinkowość Nicka Kyrgiosa, twierdzą, że odcinek o Sabalence pełen jest oszustw i manipulacji. Nie przekonają ich jej wypowiedzi o tym, że pragnie końca wojny, że nie wyobraża sobie bólu jej ofiar. A być może: nie chcą w prawdziwość jej słów wierzyć.

Każda kolejna konferencja, każde kolejne pytanie, każdy tekst o brutalnym tytule – to wszystko sprawia, że Aryna Sabalenka zachowuje się jak zagonione w kąt zwierzę. Nie chcemy dać jej szansy. Czekamy, aż coś ją złamie, doprowadzi do łez. Nie dziwne, że ktoś w takiej sytuacji próbuje się bronić.

Już po napisaniu tekstu wpisuję w Google'u nazwisko Sabalenki. Notuję pięć najpopularniejszych odpowiedzi z ostatnich dni.

"Kolejne uniki Aryny Sabalenki. Bolesna krytyka Białorusinki. Żałosne". "Gigantyczna burza przed Wimbledonem. W roli głównej Sabalenka. Od razu wypaliła". "Mocne stanowisko rosyjskiej gwiazdy. Aryna Sabalenka tego nie mówi". "Decyzja Sabalenki znów podzieli świat tenisa". "Aryna Sabalenka wpadnie w furię po tych słowach Igi Świątek! Polka zagrała pupilkowi Łukaszenki na nosie".

Najwidoczniej chcemy, by Sabalenka była tą złą.