Co tam się wydarzyło? Wiele mówiący lód w oczach rywalki Świątek. Fani komentują [WIDEO]

Na kortach Wimbledonu możemy oglądać m.in. Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP) i Paulę Badosę (35. WTA), którzy od kilku tygodni tworzą szczęśliwy związek. W drugim meczu 24-letniego Greka byliśmy świadkami osobliwej sytuacji z udziałem Hiszpanki i ojca tenisisty.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Badosa nie ma w dobrych relacji z ojcem swojego partnera? "Miejmy nadzieję, że przekona Stefa"

Po wygranej 3:2 w setach z Austriakiem Dominicem Thiemem Stefanos Tsitsipas w drugiej rundzie Wimbledonu mierzy się z Andym Murrayem. Mierzy, ponieważ czwartkowy mecz z powodu ciszy nocnej został przerwany. Po trzech setach Murray prowadził 6:7(3), 7:6(2), 6:4, a zegar wskazywał godz. 22:38 lokalnego czasu. Zawodnicy nie mogą rozgrywać spotkań po godz. 23:00, dlatego tenisiści powrócą na kort w piątkowe popołudnie.

Iga Świątek zaciera ręce. Rywalki z czołówki padają jedna po drugiej. Autostrada do finału

Gdy partner Badosy starał się powstrzymywać ataki Murraya, kamery zarejestrowały, jak między 25-letnia Hiszpanką a 55-letnim Apostolosem Tsitsipasem doszło do krótkiego spięcia. Nie wiadomo, o co poszło. Badosa patrzyła na kort, biła brawo, a po chwili gdy spojrzał na nią ojciec ukochanego, momentalnie zmieniła wyraz twarzy, a potem długo wpatrywała się w postać siedzącego przed nim Greka. Nie wiadomo, czy chodziło o jakieś słowo, czy tylko o wymianę spojrzeń. Jedno jest pewne, to nie była przyjemna sytuacja dla Hiszpanki. Widać to po jej spojrzeniu.

Świetne wieści dla Milika? Oto doskonały scenariusz dla Polaka

Fani w mediach społecznościowych doszukują się drugiego dna w całej sprawie. Jeden z nich napisał: "Miejmy nadzieję, że to ona przekona Stefa, że marnuje swój talent pod okiem ojca" - czytamy w komentarzach na Twitterze.

Paula Badosa w drugim pojedynku na Wimbledonie zagra z Ukrainką Martą Kostjuk, która obecnie plasuje się na 36. miejscu rankingu WTA. W pierwszym meczu Hiszpanka bez większych problemów uporała się z Alison Riske-Amritraj, wygrywając 6:3, 6:3.