"Idzie po sensację. Ma dla niej jedna rzecz". Oni mocno wierzą w klęskę Igi Świątek

Iga Świątek (1. WTA) bez większych trudności dotarła do III rundy Wimbledonu. W meczach z Chinką Lin Zhu (34. WTA) oraz Hiszpanką Sary Sorribes Tormo (84. WTA) straciła łącznie sześć gemów. Jej kolejną przeciwniczką będzie Chorwatka Petra Martić (29. WTA).

Chorwackie media zapowiadają mecz Igi Świątek z Petrą Martić. "Zadanie najtrudniejsze z możliwych"

Zdecydowaną faworytką tego pojedynku będzie wyżej notowana Polka, na której korzyść przemawia także historia. Do tej pory grała z Martić dwukrotnie i w obu przypadkach zwyciężała - dwa lata temu 6:1, 6:3 w Indian Wells oraz 6:0, 6:3 w tym roku w Madrycie.

Biorąc to wszystko pod uwagę, trudno zakładać, aby Chorwatka miała sprawić niespodziankę. Podkreślają to także media z jej kraju, jednocześnie wskazując, co może zadziałać na korzyść ich zawodniczki. "Martić czeka zadanie najtrudniejsze z możliwych, zmierzy się z Igą Świątek. Tam może być całkowicie zrelaksowana, cała presja będzie spoczywać na Polce" - czytamy na portalu sportnet.hr.

Petra Martić niczym Alize Cornet? "Zrobi wszystko"

Dziennik "Sportske novosti" także podkreślił, że Polka będzie bardzo wymagającą rywalką, ale widzi szansę dla Martić. "Idzie po sensację przeciwko najlepszej na świecie. Ma dla niej jedną rzecz" - brzmi tytuł tekstu, w którym wyjaśniono, że chodzi o nie najlepsze wyniki liderki światowego rankingu na trawie. "Świątek wciąż jest na niej bardzo wrażliwa. W Wimbledonie tylko raz dotarła do 1/8 finału, jej stosunek zwycięstw do porażek wynosi 5-5. Petra ma większe sukcesy w tym zakresie ze stosunkiem 16-10" - napisano. Przypomniano także zeszłoroczną porażkę Polki w III rundzie z Alize Cornet (74. WTA). "Martić zrobi wszystko, by w podobny sposób zaszokować pierwszą na świecie" - dodano.

Kiedy mecz Igi Świątek w III rundzie Wimbledonu?

Mecz Igi Świątek z Petrą Martić w III rundzie Wimbledonu zostanie rozegrane w piątek 7 lipca jako trzecie na korcie centralnym, po starciach Carlos Alcaraz (1. ATP) - Alexandre Muller (84. ATP) oraz Andy Murray (40. WTA) - Stefanos Tsistispas (5. ATP) (przerwane w czwartek przy stanie 2:1 dla Brytyjczyka).