Królowa Paryża jest tylko jedna. To Iga Świątek. Te liczby mówią wszystko

Iga Świątek (1. WTA) kapitalnie rozpoczęła tegoroczną edycję Roland Garros. Polka jest niezwykle zmotywowana, aby obronić tytuł z ubiegłego roku i po raz trzeci w karierze triumfować w tym wydarzeniu. W I rundzie gładko pokonała Cristianę Bucsę (70. WTA) 6:4, 6:0, natomiast w czwartek dopisała kolejne zwycięstwo do swojego dorobku. Jej statystyki w stolicy Francji robią gigantyczne wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest kolejny chętny do walki z Mamedem. "Pokonać legendę i stać się legendą"

Mecz Świątek to było "kopiuj-wklej". "Pierwszy męczarnia, drugi piekarnia"

Iga Świątek króluje na kortach Rolanda Garrosa. Nieprawdopodobne osiągnięcia

W II rundzie French Open Świątek zmierzyła się z Claire Liu (102. WTA). Pomimo niezbyt pewnego pierwszego seta, w którym obie zawodniczki dwukrotnie się przełamały, Polka zdominowała drugą odsłonę i ostatecznie wygrała to spotkanie 6:4, 6:0. Było to dziewiąte zwycięstwo z rzędu podczas rywalizacji w Paryżu.

Ponadto wygrała również dwanaście ostatnich setów, od kiedy przegrała w IV rundzie ubiegłego rocznego turnieju pierwszą odsłonę w konfrontacji z Qinwen Zheng (19. WTA) 6:7 (5), 6:0, 6:2 - poinformował Daniel Topczewski na Twitterze.

To jednak nie wszystkie imponujące osiągnięcia Świątek. Jak poinformował portal OptaAce, raszynianka rozegrała podczas tego turnieju łącznie 25 meczów, z których wygrała aż 23. Do tej pory przegrywała jedynie z Marią Sakkari (8. WTA) 4:6, 4:6 w 2021 roku oraz dwa lata wcześniej w starciu z Simoną Halep (35. WTA) 1:6, 0:6, kiedy miała zaledwie 18 lat. Tylko dwie zawodniczki odniosły więcej zwycięstw w 25 rozegranych spotkaniach i były to Chris Evert oraz Monica Seles, które miały na koncie 24 wygrane.

Iga Świątek ma co poprawiać. A jej rywalka? Kiedyś obie były mistrzyniami

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Świątek w kolejnym starciu III rundy tegorocznego Roland Garros zmierzy się z Xinyu Wang (80. WTA). Będzie to pierwsze starcie tych tenisistek w historii. Chinka w poprzednim etapie pokonała Rebeccę Peterson (87. WTA) 7:6(5), 6:2.