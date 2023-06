Katastrofa jednego z najbogatszych klubów świata. Nie wierzyli, że mogą spaść z ligi

Wymieniać można długo. Leicester City w sezonie 2015/16 zostało sensacyjnym mistrzem Anglii. W debiucie w Lidze Mistrzów otarło się potem o półfinał, przegrywając nieznacznie z Atletico Madryt 1:2 w ćwierćfinałowym dwumeczu. W europejskich pucharach grało jeszcze dwa razy. W sezonie 2020/21 i 2021/22. Za drugim razem dobijając do półfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie lepsza okazała się Roma. W międzyczasie Leicester sięgnęło po kolejne krajowe trofeum - puchar Anglii w 2021 r. Wydawało się, że klub z East Midlands na trwałe osiągnął stabilizację na poziomie średniaka w Premier League.

REKLAMA

Zobacz wideo

Leicester City spadło, choć było wśród najbogatszych klubów świata

Tym bardziej że za sukcesami sportowymi szły finansowe. W rankingu Deloite Money League Leicester City notowane było w ostatnich sześciu sezonach między 14. a 22. miejscem wśród najbogatszych klubów świata. Właścicielowi klubu też nie można nic zarzucić. Aiyawatt Srivaddhanaprabha drużyną się interesuje i łoży na nią, ale do spraw sportowych się nie wtrąca. Nie jest jak rodzeństwo Glazerów, które pieniądze z Manchesteru United wyciąga, a nie dokłada. Nie jest też jak Todd Boehly z Chelsea, który sypie dolary hojną ręką, ale najchętniej wszystkim sam by ręcznie sterował.

To czarny koń Roland Garros. Pokonała Rybakinę. Świątek wzięła ją w obroty

Sam model biznesowy, jaki przyjął klub, wydawał się też racjonalny i zrównoważony. Nie było tam wydawania pieniędzy na lewo i prawo, byleby tylko dogonić tzw. wielką szóstkę Premier League. Klub z założenia inwestował w młode talenty, którym dawał długoletnie wysokie kontrakty, a co roku sprzedawał jednego wybitnego zawodnika, by pieniądze z jego transferu reinwestować we wzmocnienie drużyny. W ten sposób odeszli w kolejnych sezonach od 2016 r.: N'Golo Kante (do Chelsea, za 38,5 mln euro), Danny Drinkwater (Chelsea, 37,9 mln), Riyad Mahrez (Manchester City, 67,8 mln), do Mancheseru City za Harry Maguire (Mancheseter City, 87 mln), Ben Chilwell (Chelsea, 50,2 mln) i Wesley Fofana (80,4 mln).

Mieli siódmy budżet na płace, a spadli. Co poszło nie tak?

Ta taktyka długo się sprawdzała, gdy jednak młode talenty nie rozwinęły się, jak tego oczekiwano, okazała się ślepą uliczką. Zespół został z dużą liczbą dobrze opłacanych i właściwie niesprzedawalnych graczy, których klasa sportowa była niewspółmierna do ich zarobków. Wszyscy w klubie mieli świadomość, że drużyna potrzebuje przewietrzenia szatni przed sezonem 2022/23. Ale na przepłaconych zawodników nie było chętnych, a oni sami też nie mieli motywacji, by odchodzić do innych klubów, gdzie mieliby zarabiać mniej. To właśnie wytłumaczenie, dlaczego siódmy pod względem budżetu na pensje klub Premier League okazał się osiemnasty, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów. Dużą winę ponosił za to trener Brendan Rodgers, który panował w klubie niepodzielnie od lutego 2019 r. do kwietnia bieżącego roku.

Absolutna faworytka rozbita. Iga Świątek już na pewno nie trafi na Rosjankę. Sensacja

Klub ma wiele do zawdzięczenia. Ostatecznie to Irlandczyk z Ulsteru doprowadził Leicester City do Pucharu Anglii i sukcesu w Europie, ale też on – jak stwierdził Rob Tenner, dziennikarz serwisu The Athletic: doprowadził klub do o wiele gorszej sytuacji, gdy odchodził, aniżeli gdy przychodził. To Rodgers odpowiadał za fatalną politykę personalną klubu. A w dodatku potrafił owinąć sobie wokół palca swojego formalnego szefa: dyrektora ds. piłki nożnej Jona Rudkina. Ten niemal do końca ślepo wierzył, że trener uratuje Leicester, choć sytuacja klubu robiła się coraz trudniejsza z tygodnia na tydzień, a odejścia Rodgersa żądali kibice. Szkoleniowiec został zwolniony dopiero w kwietniu, gdy do końca sezonu zostało dziesięć meczów. Między innymi dlatego tak późno, że na zdaniu Rudkina polegał właściciel klubu i główny decydent Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Drugi mistrz Premier League, który spada z najwyższej ligi

Leicester City to druga w historii Premier League (czyli od jej zawiązania w 1992 r.) drużyna, która sięgnęła po mistrzostwo i spadła. Wcześniej ten przykry los spotkał Blackburn Rovers. I na przykładzie tego klubu można przekonać się, jak ciężki los czeka spadkowiczów z Premier League.

Taka drużyna z dnia na dzień traci od 50 do 70 procent swoich przychodów. To dlatego władze ligi wypłacają spadkowiczom tzw. spadochronowe pieniądze, które mają ochronić ich przed bankructwem. W pierwszym roku w Championship to jest 55 procent wynagrodzenia z tytułu praw telewizyjnych w sezonie spadku, w drugim 40 procent, a w trzecim 20 procent. Chodzi o to, że klub z Premier League ma zazwyczaj o wiele wyższe zobowiązania z tytułu transferów i kontraktów niż inna kluby w Championship. Gdyby nie było "spadochronowego", spadkowicze przez lata nie wygrzebaliby się z długów.

W Leicester wierzą, że klub spadł tylko na rok

Tyle tylko, że w przypadku Leicester City i "spadochronowe" może nie wystarczyć. Klub zbudował ostatnio nowoczesne centrum treningowe za 100 mln funtów, przeprowadził renowację stadionu, a wszystko na kredyt pod przyszłe dochody z praw transmisji z Premier League i występów europejskich pucharach. W klubie uwierzyli bowiem, jak to twierdzi opisujący sytuację w drużynie od lat Tenner, że są za wielcy, żeby spaść. Można więc teraz powiedzieć, że w Leicester czują się, jakby niebo spadło im na głowę.

Media: Ojciec Messiego zaakceptował ofertę za transfer syna

Teraz drużynę czeka wielka rewolucja kadrowa. Siedmiu zawodnikom kończą się kontrakty. Wielu z tych, którzy mają ważne umowy, teraz będzie chciało odejść. Kontrakty zawierały bowiem klauzule o zmniejszeniu zarobków po spadku z Premier League. Zdaniem angielskich mediów Leicester City mimo kłopotów i tak będzie dysponować największym budżetem w nowym sezonie Championship i sensacją będzie, jeśli za rok nie wróci do Premier League. - Wiele klubów doświadczyło takich ciosów i ich zdaniem było wtedy odbić się od dna i poprawić to wszystko, co zawiodło. Nie mam wątpliwości, że ten klub to zrobi. Pracują tu świetni ludzi i mają ogromne wsparcie - powiedział po spadku tymczasowy menedżer klub, Dean Smith.