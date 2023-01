Linette - Sabalenka. O której godzinie i gdzie oglądać półfinał Australian Open? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Magda Linette (45. WTA) rozgrywa na kortach Australian Open turniej życia. Prezentuje znakomitą formę, która doprowadziła ją do najlepszego wyniku w turniejach wielkoszlemowych w karierze. Polka rywalizację w Melbourne rozpoczęła od zwycięstwa z Mayar Sherif (54. WTA), a w kolejnych trzech rundach odprawiła trzy rozstawione zawodniczki: Anett Kontaveit (19. WTA), Jekaterinę Aleksandrową (18. WTA) oraz Caroline Garcię (4. WTA).

Linette powalczy o finał Australian Open, Sabalenka rywalką Polki

W ćwierćfinale Linette zmierzyła się z Czeszką Karoliną Pliskovą (31. WTA). Polka w pierwszej partii dwukrotnie przełamała rywalkę, wygrywając 6:3. Drugi set był o wiele bardziej wyrównany. Obie tenisistki, mimo łącznie ośmiu szans na przełamanie, utrzymywały podania. Losy tej odsłony rozstrzygnęło przełamanie w jedenastym gemie. Jego autorką była Linette, która po chwili utrzymała serwis i wygrała spotkanie 6:3, 7:5. Tym samym dołączyła do Agnieszki Radwańskiej i Igi Świątek (1. WTA), które jako jedyne zdołały wcześniej zameldować się w najlepszej "czwórce" Australian Open.

Linette o miejsce w finale imprezy zmierzy się z Aryną Sabalenką (5. WTA). Białorusinka od początku sezonu prezentuje rewelacyjną formę i notuje serię 18 wygranych setów z rzędu. Miejsce w półfinale zapewniło jej zwycięstwo 6:3, 6:2 nad Chorwatką Donną Vekić (64. WTA). Sabalenka jest jedyną zawodniczką z czołowej "dziesiątki" rankingu, która dotarła do tego etapu, co stawia ją w roli faworytki do końcowego triumfu.

Będzie to trzecie spotkanie obu tenisistek. Dotychczasowe starcia pewnie wygrywała Sabalenka, oddając Linette łącznie jedynie siedem gemów.

Linette - Sabalenka o finał Australian Open. Gdzie i kiedy oglądać ten mecz?

Magda Linette i Aryna Sabalenka półfinał Australian Open rozegrają w czwartek 26 stycznia. Spotkanie powinno rozpocząć się o godzinie 11:00. Transmisję telewizyjną będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 1, dostępny będzie również stream online w usłudze Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.