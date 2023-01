Historyczna zmiana w turnieju w Wimbledonie. "Lata za późno"

Debel na Wimbledonie rozgrywany był od 1884 roku! W latach 1940-1945 turniej miał przerwę z powodu II wojny światowej, a w 2020 nie odbył się z powodu koronawirusa.

Od zawsze na Wimbledonie rywalizacja toczyła się tak jak u singlistów, do trzech wygranych setów. Takie zasady były jednak krytykowane przez ekspertów i zawodników. To bowiem powodowało, że wielu najlepszych singlistów świata nie chciało grać w deblu. Wolało bowiem oszczędzać siły właśnie na rozgrywki indywidualne.

Teraz po 139 latach, wreszcie zostały zmienione zasady. Organizatorzy turnieju zadecydowali, że tenisiści walczyć będą do dwóch wygranych setów, czyli tak jak w pozostałych turniejach deblowych wielkoszlemowych: Australian Open, Roland Garros i US Open.

- Wreszcie – po latach powtarzania, że zawodnicy to uwielbiają i nie widzą powodu, by to zmieniać – Wimbledon zmienia rozgrywki deblowe. Rozgrywki będą się toczyć tylko w trzech setach. To właściwy ruch, lata za późno. Mam nadzieję, że zachęci to więcej singlistów do gry w debla - napisał na Twitterze dziennikarz Simon Cambers.

W ubiegłorocznej edycji Wimbledonu niespodziewanie triumfował duet z Australii: Matthew Ebden/Max Purcell. W finale pokonał Chorwatów: Mate Pavicia i Nikolę Mekticia 7:6, 6:7, 4:6, 6:4, 7:6.