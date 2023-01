Kibic przerwał wywiad Sabalence. Padła poważna propozycja. Nie odmówiła [WIDEO]

Aryna Sabalenka (5. WTA) bez większych problemów wygrała w 1/4 finału Australian Open z Donną Vekić (64. WTA), pokonując ją w dwóch setach 6:3, 6:2. To już dziewiąte zwycięstwo Białorusinki z rzędu, a piąte podczas pierwszego w 2023 roku turnieju Wielkiego Szlema. Tuż po zakończeniu ćwierćfinału 24-latka udzieliła wywiadu, w którym nie zabrakło niezręcznych momentów. Zawodniczka została poproszona o rękę.

Australian Open: Aryna Sabalenka otrzymała propozycję małżeństwa. Kibic nie został odrzucony

Po zakończonym meczu ćwierćfinałowym Sabalenka została jeszcze na korcie, aby porozmawiać z korespondentką Australian Open o szczegółach zakończonego spotkania. Rozpoczynając wypowiedź, Białorusinka została błyskawicznie rozproszona przez głos jednego z kibiców: "Aryna, will you marry me?", czyli "Aryna, wyjdziesz za mnie?" - zapytał z trybun. Roześmiana zawodniczka po chwili odpowiedziała: "Let's talk about that later" (Tłum. Porozmawiajmy o tym później).

Wspomniana sytuacja dostępna poniżej od 00:23.

Piąta rakieta świata w tegorocznym Australian Open nie straciła jeszcze nawet seta. Białorusinka w I rundzie pokonała Terezę Martincovą (74. WTA), później wyeliminowała Shelby Rogers (30. WTA), następnie odprawiła z kwitkiem Elise Mertens (32. WTA), a tuż przed meczem z Vekić, w 1/8 finału okazała się lepsza od Belindy Bencic (10. WTA). Teraz przyszedł czas na starcie z reprezentantką Polski

Aryna Sabalenka w półfinale Australian Open zmierzy się z absolutnie największą rewelacją, czyli Magdą Linette (45. WTA). Polka w drodze do najlepszej czwórki tego turnieju pokonała m.in. Anett Kontaveit (19. WTA), Caroline Garcię (4. WTA), czy w ćwierćfinale byłą liderkę rankingu WTA Karolinę Pliskovą (31. WTA), o czym więcej ->>> TUTAJ. Półfinałowa konfrontacja Linette - Sabalenka odbędzie się w czwartek, 26 stycznia o godzinie 11:00 czasu polskiego.