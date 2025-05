Raducanu wraca do meczu ze Świątek. Zaskakujące słowa

- Na pewno czułam się dobrze na korcie, pomyślałam więc, że mogę zrobić wszystko, co zaplanuję, co zechce. Musiałam tylko dostosować się do wiatru, ponieważ warunki dzisiaj były trudne i zdradliwe. Cieszę się, że mi się to udało i awansowałam - mówiła Iga Świątek tuż po wygranej z Emmą Raducanu. Polka po raz piąty w karierze nie dała żadnych szans Brytyjce. Tym razem rozbiła ją 6:1, 6:2.

Emma Raducanu mówi wprost. Tak Świątek wpływa na jej grę

A co do powiedzenia po meczu miała Raducanu? Mistrzyni US Open 2021 pojawiła się na konferencji prasowej. Jedno z pytań dotyczyło mentalności Świątek. Jak zauważył dziennikarz, dwa dni wcześniej Brytyjka wspominała, że w każdym meczu z Polką miała wrażenie, że rywalka była zawsze podekscytowana, pozytywnie nabuzowana. Czy przed dzisiejszym spotkaniem również miała takie uczucie?

- Sądzę, że Iga pokazała dziś naprawdę dobry tenis. W każdym meczu, w którym stałyśmy po przeciwnych stronach siatki, grała naprawdę dobrze - zaczęła, cytowana przez The Tennis Letter na X. I jak przyznała, postawa Polki sprawia jej spore problemy. Raducanu wypowiedziała wręcz zaskakujące słowa. Wyznała, że czuła się po prostu zagubiona.

- Wywierała na mnie naprawdę dużą presję. I to od samego początku. To wpływa na to, że czuję, że muszę zrobić coś ekstra. A ja po prostu nie mam pojęcia, co robić w takiej chwili. I uważam, że to trochę zmienia dynamikę spotkania. W takiej sytuacji jest bardzo trudno grać przeciwko niej, gdy nabiera pewności siebie. To po prostu pokazuje, ile jeszcze muszę się poprawić - spuentowała.

Świątek się rozkręca. Przed nią pierwszy w historii mecz z Cristian

Dla Raducanu przygoda z Roland Garros dobiegła końca. Natomiast dla Świątek dopiero nabiera tempa. Polka broni tytułu. To właśnie tutaj wywalczyła ostatnie trofeum w tourze. Na zwycięstwo w turnieju czeka już niespełna rok. Tyle też czeka na finał. I ma nadzieję, że przełamanie nadejdzie właśnie w Paryżu. W kolejnym meczu zagra z Jaqueline Cristian. I będzie wielką faworytką do zwycięstwa.