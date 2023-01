Becker zdążył wyjść z więzienia i już ma wielkie życiowe plany. Wszystko jasne

Najpierw słowo wstępu. Boris Becker to legenda tenisa. W trakcie kariery wygrał aż 49 turniejów, w tym sześć razy zwyciężał w Wielkim Szlemie - dwukrotnie na Australian Open, trzy razy na Wimbledonie i raz na US Open. Liderem światowego rankingu był przez 12 tygodni w latach 1991-1992. Został też umieszczony na liście 20 najlepszych tenisistów wszechczasów - według ESPN. Problem w tym, że nie umiał się zbytnio odnaleźć poza kortem.

Niemiec zmagał się z problemami finansowymi już od wielu lat. W 2017 roku ogłosił bankructwo. Jego dług wynosił około 50 milionów funtów. W kwietniu 2022 r. został skazany przez brytyjski sąd na 2,5 lata pozbawienia wolności w związku z oszustwami podatkowymi i licznymi malwersacjami finansowymi.

- W więzieniu jesteś tylko liczbą. Mój numer to był A2923EV. Nikt nie nazywał mnie Borysem. Gówno ich obchodzi jak się nazywasz - powiedział Becker w wywiadzie dla stacji Sat TV. Dzięki tej rozmowie 55-latek wzbogaci się o prawie 500 tysięcy funtów.

W grudniu 2022 roku Becker nieoczekiwanie opuścił areszt, po zaledwie kilku miesiącach. Dlaczego?Niemiec został dopuszczony do udziału w modelu szybszego opuszczenia więzienia, oferowanego przez angielski wymiar sprawiedliwości, w ramach którego każdego roku około 1000 obcokrajowców jest zwalnianych przedwcześnie i odsyłanych z powrotem do swoich krajów ojczystych, aby zmniejszyć koszty i zwolnić przepustowość w brytyjskich więzieniach. Becker, mimo że mieszkał w Anglii od 2012, nie posiadał brytyjskiego obywatelstwa, więc teraz wrócił do Niemiec. I okazuje się, że już ma poważne plany na przyszłość.

"Bild": Becker planuje ślub

Becker opuścił Niemcy, bo udał się na wakacje na Wyspy Świętego Tomasza. Dziennik "Bild" zauważył, że były tenisista nie poleciał tam sam. Wraz z nim była Lilian de Carvalho Monteiro, córka polityka Victora de Carvalho Monteiro. I właśnie ten polityk dwukrotnie kandydował na prezydenta Wyspy Świętego Tomasza.

Niemieckie media dodają, że Becker planuje wziąć ślub ze swoją nową partnerką.