Alarm ws. Novaka Djokovicia przed Australian Open. 36 minut i zszedł

Novak Djoković (5. ATP) przygotowuje się do nadchodzącego Australian Open. W środę rano pojawił się na korcie, by zagrać spotkanie sparingowe z Daniiłem Miedwiediewem (8.ATP), ale już po 36 minutach musiał udać się do szatni. Serb dalej narzeka na problemy z kolanem.

