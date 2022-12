Nowa rola Agnieszki Radwańskiej. "Nie wiem, co jest trudniejsze"

Już 19 grudnia rozpocznie się inauguracyjna edycja turnieju United Cup, w którym weźmie udział 12 reprezentacji. W rywalizacji wezmą udział Polacy, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele. Kapitanami drużyny będą Dawid Celt i Agnieszka Radwańska, dla której będzie to zupełnie nowe doświadczenie.

Radwańska nie może doczekać się debiutu w nowej roli. "Myślę, że to będzie naprawdę duże wydarzenie"

Polka do czekającego ją wyzwania odniosła się w rozmowie z Tennis Australia. - To z pewnością bardzo ekscytujące. Można zobaczyć wiele dobrych drużyn, zespołów z wieloma znanymi zawodnikami, także tych, którzy wystąpią w roli kapitana. Myślę, że to będzie naprawdę duże wydarzenie, więc wszyscy nie możemy się tego doczekać. Prowadzenie tak dobrych zawodników, jak Iga i Hubert będzie dla mnie wyzwaniem. Gra to jedno, ale siedzenie na ławce to inna rzecz. Szczerze mówiąc, nie wiem, co jest trudniejsze - przyznała.

- Wydarzenia takie, jak to, zawsze są bardzo ekscytujące, zwłaszcza gdy można połączyć rywalizację mężczyzn i kobiet w jednej drużynie. Co ważne, można też zdobywać punkty do rankingu. To też świetne przygotowanie przed Australian Open. Takie turnieje są idealne, szczególnie na początku sezonu - dodała była tenisistka.

Radwańska, oprócz wygranych turniejów WTA, poznała smak zwycięstwa w takim turnieju. W 2015 roku triumfowała z Jerzym Janowiczem w Pucharze Hopmana. Napytanie o szansę na kolejne trofeum polskiej drużyny odpowiedziała wprost. - Cóż, chciałabym potrzymać to trofeum - stwierdziła.

Rywalizacja w United Cup odbędzie się w dniach 29 grudnia - 8 stycznia. Polskę, oprócz Świątek i Hurkacza, reprezentować będą Magda Linette, Weronika Falkowska, Alicja Rosolska, Kacper Żuk, Daniel Michalski i Łukasz Kubot. Nasza reprezentacja zmierzy się w grupie B ze Szwajcarią i Kazachstanem.