Legenda znalazła przyczynę problemów Świątek. Wskazała konkretną osobę

Iga Świątek po raz pierwszy od trzech lat wypadła ze ścisłej czołówki rankingu WTA. Po wydarzeniach w Rzymie plasuje się na piątym miejscu, co sprawia, że jest w nieco gorszym położeniu przed Rolandem Garrosem, na którym będzie bronić wielkoszlemowego tytułu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Mocna krytyka Wima Fissette'a

Kibice i eksperci są zmartwieni tym, co się dzieje z polską mistrzynią, która w tym sezonie nie dotarła jeszcze do finału turnieju (nie licząc drużynowego United Cup - przyp. red.). Lech Sidor po porażce Igi Świątek z Danielle Collins w turnieju WTA Rzym grzmiał: "Wimie Fissetcie, pakuj torby, bo nie znajdziesz roboty nawet w supermarkecie. Jest źle, bo rodzi się pytanie: 'Kto za plan taktyczny dzisiaj odpowiadał'? Ktoś spyta: 'Jaki plan'? Może Zosia samosia! Kto rządzi? To jest pytanie najważniejsze" - mówił ekspert Eurosportu.

- Wim jest daleki od bycia złym trenerem. Ale myślę, że po Paryżu nastąpi zmiana - zawyrokował Becker, z którym zgodziła się Andrea Petković, której zdaniem Świątek i Fissette zwyczajnie do siebie "nie pasują". - Być może trener po prostu nie jest odpowiedni, a rzeczy, nad którymi pracowali, nie zadziałały. Myślę, że więcej będziemy wiedzieć po French Open - oceniła w podkaście.

Legenda: To nie Fissette jest problemem. "Musi nastąpić zmiana"

Teraz głos na temat sytuacji Igi Świątek zabrała Pam Shriver - amerykańska tenisistka i triumfatorka każdego z turniejów wielkoszlemowych w grze podwójnej. Jej zdaniem to nie Wim Fissette jest problemem i wskazała konkretnego członka teamu Polki, który - jej zdaniem - ją zawodzi.

W programie Tennis Channel była liderka rankingu deblowego powiedziała wprost: - Ktokolwiek jest odpowiedzialny za jej psychikę, zawodzi ją i myślę, że jest to Daria (Abramowicz - przyp. red.) - wyznała.

- Są bardzo blisko, więc myślę, że w zespole musi nastąpić zmiana - podkreśliła.

Serwis thetennisgazette.com przypomina, że Daria Abramowicz jest psychologiem sportowym Igi Świątek odkąd ta miała 17 lat. Dziennikarze zwracają także uwagę, że podobną opinię do legendarnej tenisistki mają kibice. "Rozstańcie się i zwolnijcie Darię Abramowicz tak szybko, jak to możliwe, potrzebujecie oddechu świeżego powietrza", "Daria spędza za dużo czasu w towarzystwie Igi" - pisali na X.

"Dopiero czas pokaże, czy Światek rozstanie się z Abramowicz lub Fissette'em, ale z pewnością wygląda na to, że potrzebna jest zmiana, ponieważ w 2025 roku ma problemy" - pisze portal.

"Iga Świątek potrzebuje impulsu"

W tym sezonie Iga Świątek dotarła do czterech półfinałów i cztery przegrała. W ćwierćfinałach wystąpiła siedmiokrotnie i trzykrotnie poległa. Jeśli chodzi o poprzednie rundy, to Polka odpadła na wczesnym etapie tylko raz - w trzeciej rundzie z Danielle Collins.

"Potrzebuje impulsu, a może jednego wielkiego zwycięstwa, aby odzyskać formę, która pozwoliła jej wygrać pięć Wielkich Szlemów. Nie ma dla niej lepszego miejsca, by to zrobić, niż jej najbardziej udany turniej, na którym przegrała zaledwie dwa ze swoich 37 meczów" - czytamy w serwisie.

Zobacz też: Oto sensacyjna faworytka Roland Garros. "Wyskoczyła znikąd"

Wielkoszlemowy French Open rozpocznie się w niedzielę 25 maja. Turniej potrwa do 8 czerwca. Iga Świątek weźmie udział tylko w turnieju singlowym. Losowanie drabinki odbędzie się 22 maja o godz. 14:00.