Świat tenisa w szoku. Fałszywe szczepienie na COVID?

Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", znana włoska tenisistka Camila Giorgi była wśród pacjentów, którzy trafiliby do lekarza z Vicenzy, aresztowanego za fałszywe szczepienia na Covid-19. Kariera 30-latki jest przez to zagrożona. Wszystko jest jeszcze do udowodnienia, ale jeśli tenisistka skorzystała z "kuracji" lekarza, by móc zagrać w niektórych turniejach, w tym w Australian Open i US Open, które wymagały obowiązkowych szczepień. Pamiętamy, że Novak Djokovic został z tego powodu odrzucony i wydalony z rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Camila Giorgi z fałszywym szczepieniem na Covid-19?

Według włoskich mediów tenisistka Camila Giorgi i piosenkarka Madame są badane pod zarzutem fałszywej szczepionki, która miała dać im zieloną przepustkę bez zaszczepienia szczepionką na koronawirusa. Jej cena miała wynosić 25 tys. euro. Ich nazwiska pojawiły się w śledztwie rozpoczętym w lutym po aresztowaniu dwóch lekarzy ogólnych z Vicenzy, Danieli Grillone Tecioiu, prowadzącej klinikę w stolicy Berici (a wraz z nią jej partnerki Andrei Giacoppo) oraz Volkera Ericka Goepela, lekarza, który pracował w pracowni w Fara Vicentino.

W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę jest co najmniej kilkanaście osób, według tego, co pisze gazeta "Giornale di Vicenza", część z nich zapłaciłaby za szczepienie, a zatem popełniły przestępstwo. Dochodzenie rozpoczęło się ponad rok temu, ponieważ policja podejrzewała, że coś jest nie tak: zbyt wiele szczepień odbywało się w gabinecie dr Grillone Teioiu. Kolejne podsłuchy telefoniczne i środowiskowe ujawniły domniemany system, który mógł generować setki fałszywych zielonych certyfikatów, dostarczanych, według śledztwa, także lekarzom, farmaceutom i personelowi medycznemu, od których wymagano posiadania tego dokumentu do pracy.

Według śledczych osoby, które poprosiły o fałszywą szczepionkę, pochodziły spoza prowincji, a nawet spoza regionu. Komunikowały się za pośrednictwem niektórych kanałów komunikacyjnych połączonych z niektórymi czatami. Według podsłuchów słowem kluczowym dla uzyskania tego zabiegu była fraza "terapia ozonem". Obie kliniki lekarskie zostały zajęte. Kiedy aresztowania obu lekarzy zostały później uchylone, wznowiły funkcjonowanie.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nazwiska 30-letniej tenisistki Camili Giorgi i 20-letniej Franceski Calearo, znanej jako Madame, znajdowały się na liście znalezionej w gabinecie dr Grillone Tecioiu. Ale o ile Madame z Vicenzy była pacjentką doktor od dłuższego czasu - jak twierdzi TGCOM 24 Mediaset - to Camila Giorgi nie, więc istnieje szansa, że Włoszka nie popełniła przestępstwa. Z kolei dziennik "IL Mattino" zaprzecza i twierdzi, że obie panie znajdują się na liście klientów jednego z aresztowanych lekarzy, ale nie są jego pacjentami.

Co grozi tej dwójka? Gdyby zarzuty się potwierdziły, obie panie zostałyby potraktowane w inny sposób. W czasie wydarzeń wystarczył negatywny wymaz, aby artyści mogli występować, więc kara mogłaby być mniejsza. Z drugiej strony Camila Giorgi jest zawodową tenisistką i jako taka miała obowiązki, których nie wypełniła sprawą, zająłby się światowy związek tenisa.

Międzynarodowe związki kobiet i mężczyzn, ATP i WTA, zalecały zawodnikom szczepienie i groziły surowymi karami, jeśli jakikolwiek sportowiec zostanie przyłapany na posiadaniu fałszywych certyfikatów. Ponadto w niektórych krajach osoby, które nie zostały zaszczepione, nie mogły uczestniczyć w turniejach.