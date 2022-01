Novak Djoković znów aresztowany? Gigantyczne zamieszanie wokół gwiazdy tenisa

Trwa zamieszanie związane z przyjazdem serbskiego tenisisty Novaka Djokovicia na Australian Open. Serb przebywał w ośrodku dla imigrantów po tym, jak władze Australii cofnęły mu pozwolenie na wjazd do kraju bez konieczności zaszczepienia się na COVID-19.

Zamieszanie z Djokoviciem wciąż trwa

Decyzję o deportacji prawnicy Djokovicia zaskarżyli do sądu. I w poniedziałek sąd wydał wyrok, na mocy którego tenisista może zostać w Australii. Oznaczałoby to, że Serb mógłby wziąć udział w Australian Open. To jednak nie jest koniec tej sprawy. Niedługo po wyroku w mediach pojawiła się informacja, że Djoković znów miał zostać aresztowany przez policję federalną w Melbourne.

"Ojciec Novaka Djokovicia powiedział mi, że jego syna znów aresztowano" - napisała na Twitterze dziennikarka Ksenija Pavlovic McAteer. Jej zdaniem Djoković może być deportowany z Australii.

- Zaczęliśmy świętować po decyzji sędziów, ale Novak przesłał nam wiadomość, że to jeszcze nie koniec. Niedługo po tym otrzymaliśmy informację od osób z jego zespołu, że chcą go ponownie aresztować i deportować - przyznał brat Novaka Djokovicia.

Tymczasem informacje o aresztowaniu zdementował Paul Sakkal, australijski dziennikarz polityczny. Poinformował, że doniesienia o jego aresztowaniu są przedwczesne, a minister ds. imigracji nie podjął jeszcze decyzji.

Władze Australii cały czas mają jednak zamiar aresztować Serba. Novak Djoković, który aż dziewięć razy triumfował w Australian Open, obecnie rozmawia ze swoimi prawnikami. Po nich ma podjąć decyzję co do dalszych działań w całym tym zamieszaniu.

- Szczerze mówiąc, bez względu na wynik sprawy, nie uważam, że Djoković może bezpiecznie zagrać w Australian Open - dodał dziennikarz Sasa Ozmo z serbskiego radia SportKlub.

Jeśli informacje o zamiarze aresztowania Djokovicia się potwierdzą, to minister do spraw imigracji w Australii ma cztery godziny, by ponownie anulować wizę tenisisty. W przeciwnym razie Novak Djoković powinien zostać wypuszczony na wolność.

Djoković nie zostanie na pewno zatrzymany w poniedziałek. Rząd Australii nie podejmie ponownej decyzji w sprawie anulowania wizy. Może to jednak zrobić we wtorek lub w kolejnych dniach.

Turniej Australian Open ruszy w poniedziałek, 17 stycznia. Novak Djoković jest obrońcą tytułu. W ubiegłorocznym finale pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (2. ATP) 7:5, 6:2, 6:2.