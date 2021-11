Djoković kręcił głową z niedowierzaniem. Hurkacz zasłużył na zwycięstwo

Hubert Hurkacz przegrał z Novakiem Djokoviciem w półfinale turnieju w Paryżu. To był nieprawdopodobnie dobry występ naszego zawodnika. Zabrakło mu dwóch punktów do ogrania najlepszego tenisisty świata. Okazję do rewanżu Hurkacz może mieć już za kilka dni podczas Turnieju Mistrzów.

Fot. Francois Mori / AP