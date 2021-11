Hubert Hurkacz przed najcięższym wyzwaniem w tenisie! Hitowe starcie

W piątek Hubert Hurkacz pokonał w trzech setach Australijczyka Jamesa Duckwortha 6:2, 6:7, 7:5 i awansował do półfinału turnieju w paryskiej hali Bercy. Dzięki tej wygranej Polak zapewnił sobie start w turnieju ATP Finals dla ośmiu najlepszych tenisistów sezonu 2021. Pierwszą małą nagrodą za ten wynik będzie dla Hurkacza sobotnie starcie z żywą legendą dyscypliny - Serbem Novakiem Djokoviciem.

Hurkacz vs Djoković w półfinale. Serb nie dał szans rywalowi

Forma Novaka Djokovicia w Paryżu pozostawała niewiadomą. Wszystko dlatego, że mecz z Fritzem był dla Serba dopiero drugim pojedynkiem od niespełna dwóch miesięcy, gdy przegrał on finał US Open z Daniiłem Miedwiediewem. Pierwszym meczem lidera rankingu ATP było zaskakująco wyrównane starcie drugiej rundy w Paryżu z Węgrem Martonem Fucsovicsem (6:2, 4:6, 6:3). Później Djoković otrzymał walkowera od Francuza Gaela Monfilsa.

Jeśli jednak ktoś miał wątpliwości co do postawy Serba, szybko zostały one rozwiane przez samego tenisistę, który w meczu z Taylorem Fritzem dominował od początku do końca. Prowadził w pierwszym secie 2:0 i 5:3 i wówczas niespodziewanie został przez Amerykanina przełamany do zera. Fritz jednak nie zdołał pójść za ciosem i wyrównać stan seta. Już w kolejnym gemie przegrał swój serwis - Djoković w grze na przewagi wykorzystał drugą piłkę setową, by zwyciężyć 6:4.

Drugi set rozpoczął się od kolejnego przełamania w wykonaniu Fritza, ale ponownie najlepszy tenisista na świecie błyskawicznie zareagował na to przełamaniem powrotnym. O wyniku tej partii przesądził szósty gem, w którym Fritz przegrał swoje podanie do 30. W pozostałych gemach pewnie wygrywali serwujący, a efektem tego była wygrana Djokovicia 6:3.

Novak Djoković pokonał Taylora Fritza 6:4, 6:3 i awansując do półfinału turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu, gdzie w sobotę zmierzy się z Hubertem Hurkaczem, już teraz może zapewnić sobie pierwsze miejsce w rankingu ATP na koniec sezonu 2021. Tak się stanie, jeśli Daniił Miedwiediew nie wygra piątkowego ćwierćfinału z rewelacyjnym Francuzem Hugo Gastonem.

Sobotni mecz Hurkacz - Djoković będzie trzecim starciem obu tenisistów. Dotychczas mierzyli się oni dwukrotnie w 2019 roku i w obu przypadkach górą był Djoković, który w I rundzie Rolanda Garrosa zwyciężył gładko 6:4, 6:2, 6:2, a w III rundzie Wimbledonu wygrał po zdecydowanie bardziej wyrównanej walce 7:5, 6:7 (5), 6:1, 6:4.