Zalewski przebije Lewandowskiego? Tego nikt się nie spodziewał

Zimą tego roku Nicola Zalewski przeniósł się z AS Romy do Interu Mediolan na zasadzie wypożyczenia. Polak jest zmiennikiem w nowym zespole, ale radzi sobie bardzo dobrze. Dużo pomogła w tym zmiana pozycji. Polak występuje tam w środku pola. Do tej pory rozegrał łącznie 14 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył tyle samo asyst.

Nicola Zalewski może przebić Lewandowskiego. Wystarczy jeden mecz

Polak stanie niebawem przed wielką szansą. Może wygrać w tym sezonie Ligę Mistrzów, ponieważ jego Inter Mediolan awansował do finału, gdzie zmierzy się z PSG. Okazuje się, że może to być już trzeci finał, w którym zagra Zalewski. Wcześniej w barwach AS Romy grał w finale Ligi Konferencji i Ligi Europy. Tym samym jeśli wystąpi w meczu z PSG, to przebije Roberta Lewandowskiego w liczbie rozegranych finałów europejskich pucharów.

Napastnik ma dwa takie mecze na koncie - finały Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund (2013) i Bayernem Monachium (2020). Zalewski zrówna się również pod tym względem ze Zbigniewem Bońkiem. - Choć w ostatnich tygodniach Zalewski jest prawdopodobnie najlepszym piłkarzem Interu, to finał Ligi Mistrzów rozpocznie na ławce. Inzaghi słusznie wystawi skład, który doprowadził go do finału. Myślę, że Polak wejdzie na murawę w drugiej połowie i może okazać się przydatny Interowi - powiedział dziennikarz Simone Togna w rozmowie z Kanałem Sportowym. Tegoroczny finał Ligi Mistrzów odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00.

Wiele wskazuje na to, że Zalewski zostanie w Interze na dłużej. "Inter jest gotowy uruchomić klauzulę opcji kupna za Nicolę Zalewskiego za kwotę 6 mln euro pod koniec sezonu. Polski obrońca już wyraził chęć pozostania, a klub planuje jego przejście z AS Roma na stałe" - napisał na portalu "X" Fabrizio Romano.