Probierz mówi wprost o sensacyjnym kadrowiczu. "Namawiałem, żeby wrócił"

W środę 28 maja Wrocław stał się stolicą nie tylko piłkarskiej Polski, ale i całej Europy. Wszystko za sprawą finału Ligi Konferencji, w którym Chelsea pokonała Real Betis 4:1. Polski Związek Piłki Nożnej wraz z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej postanowiły wykorzystać okazję i dzień później zorganizował Kongres Polskiej Piłki. W wydarzeniu wzięli udział między innymi prezes PZPN Cezary Kulesza i selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, który był uczestnikiem jednego z paneli. Dotyczył on scoutingu, szkolenia i strategii rozwoju talentów piłkarskich.

Podczas dyskusji poruszony był między innymi temat piłkarzy późno dojrzewających, a także takich, którzy bardzo długi musieli czekać na swoją szansę, aby trafić do reprezentacji Polski. Dziennikarz "Prawdy Futbolu" Roman Kołtoń zwrócił uwagę, że takim przykładem jest świeżo upieczony kadrowicz Oskar Repka, który nigdy nie zagrał w młodzieżówce, a najwyższą kategorią wiekową, w jakiej zdarzyło mu się wystąpić, była kadra U-20. Głos w sprawie jego powołania ze sceny zabrał Michał Probierz.

- Oskara Repkę to praktycznie ja namawiałem, żeby wrócił do Polski. On jak był w pierwszych testach, to był w Cracovii. Akurat go oglądaliśmy, ale w danym okresie mieliśmy do porównania kogoś i jego po prostu nie wzięliśmy. Poszedł inną ścieżką. Ma charakter, to jest bardzo istotne. Widać, że ciężko pracuje. Repka przeszedł przez bardzo długi proces pracy. GKS Katowice gra w podobnym systemie jak my gramy w kadrze - to jest też bardzo duże ułatwienie, bo praktycznie na tej pozycji cały czas gra. Charakter - można było go lata oglądać, jak walczył od I ligi, żeby dostać się do ekstraklasy, a w ekstraklasie, żeby dostać się do reprezentacji - powiedział selekcjoner.

Repka to najbardziej sensacyjny kadrowicz powołany na czerwcowe zgrupowanie. Pomocnik GKS-u Katowice przez cały sezon prezentował wysoką, równą formę. W 33 meczach w ekstraklasie zdobył aż osiem goli i zaliczył dwie asysty. W zespole rewelacyjnego beniaminka należał do najważniejszych piłkarzy.

Reprezentacja Polski w czerwcu rozegra dwa mecze. 6 czerwca w Chorzowie podejmie towarzysko Mołdawię, a cztery dni później w Helsinkach w spotkaniu o punkty eliminacji do Mistrzostw Świata zmierzy się z Finlandią.