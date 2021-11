Hurkacz i Świątek przeszli do historii! Polska jest dumna

Hubert Hurkacz zagra w turnieju mistrzów! Polak zapewnił sobie występ w ATP Finals w Turynie (14-21 listopada) dzięki awansowi do półfinału turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. W ćwierćfinale Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckwortha 6:2, 6:7 (4), 7:5!

REKLAMA

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

"To spełnienie marzeń. Wierzę, że dołączą do nas kolejni Polacy"

Po pokonaniu Duckwortha i zapewnieniu sobie największego sukcesu w karierze, Hubert Hurkacz nie krył swej radości w rozmowie z Tennis Channel.

- Awans do ATP Finals jest bez wątpienia spełnieniem marzeń. Gdy grałem w Next Gen Finals, myślałem sobie wtedy, że być może uda mi się zagrać w tym głównym turnieju. Jestem niezwykle szczęśliwy - mówił Hurkacz.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Otrzymuję bardzo wiele wsparcia, szczególnie od innych sportowców. To dla mnie zaszczyt być w tej pozycji i mam nadzieję, że Polska jest choć odrobinę ze mnie dumna. Zainteresowanie tenisem w Polsce wciąż rośnie, również za sprawą Igi, która awansowała do WTA Finals. To niezwykłe, że w obu turniejach mamy zawodników na najwyższym poziomie. Wierzę, że wkrótce dołączy do nas większa grupa chłopców i dziewczynek, grających obecnie w tenisa - dodał najlepszy polski tenisista.

Iga Świątek w ostatnim turnieju w roku! Znamy plan gier. Wielka premia

Historyczny moment dla polskiego tenisa: Hurkacz i Świątek w turnieju mistrzów i mistrzyń

Hubert Hurkacz jest drugim polskim tenisistą, który zdołał awansować do turnieju mistrzów. Teraz 24-latek postara się powtórzyć wyczyn Wojciecha Fibaka, który w 1976 roku w Houston nie tylko do tego turnieju awansował, ale zdołał dotrzeć aż do finału, w którym po morderczej pięciosetówce przegrał z Hiszpanem Manuelem Orantesem.

Co więcej, Polska po raz pierwszy też będzie miała swoich reprezentantów zarówno w ATP Finals, jak i WTA Finals, gdzie od poniedziałku występować będzie Iga Świątek. Mało tego - tylko Polacy i Grecy mogą się pochwalić takim wyczynem w tym roku. Grecja będzie trzymała kciuki za Stefanosa Tsitsipasa i Marię Sakkari.