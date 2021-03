Znamy rywalki Igi Świątek w Miami. Trudne losowanie Polki

Miami Open, to pożegnanie pierwszej części sezonu na kortach twardych i w turnieju kobiet - największy zlot gwiazd od Australian Open. Turniej męski jest bardzo słabo obsadzony jak na Miami: bez Novaka Djokovicia, Rafaela Nadala, Rogera Federera, Dominica Thiema (losowanie drabinki turnieju głównego – z Hubertem Hurkaczem – dziś wieczorem), którzy chcą się już skupić na przygotowaniach do sezonu na mączce. Ale wśród kobiet z gwiazd brakuje w Miami WTA 1000 właściwie tylko Sereny Williams. Tylko i aż, bo Serena to królowa Miami, wygrywała ten turniej ośmiokrotnie, mieszka na Florydzie i zawsze traktowała start tutaj z dużym sentymentem. W uzasadnieniu wycofania podała przebyty niedawno zabieg dentystyczny.

REKLAMA

Sensacja Australian Open wciąż w wielkiej formie! Wygrał pierwszy turniej ATP!

Zobacz wideo "Czekamy na mecze Igi Świątek z takimi rywalkami jak Serena Williams"

Serena Williams będzie w Miami jedyną nieobecną z czołowej piętnastki WTA. Iga Świątek, 16. w rankingu WTA, jest w Miami rozstawiona z 15. Miami Open to po Australian Open najbardziej prestiżowy turniej od początku roku, rangą dorównywał mu Dubaj WTA 1000, ale tam była słabsza obsada i mniejsza drabinka. W Miami jest prawie jak w Wielkich Szlemach, drabinka na 128 nazwisk (ale tu jest wolny los dla rozstawionych, w Szlemach nie). Iga Świątek po porażce w trzeciej rundzie w Dubaju z późniejszą triumfatorką całego turnieju Garbine Muguruzą odpoczywała w Polsce. W Miami wraca do gry i może zacząć od spotkania z finalistką z Dubaju, Barborą Krejcikovą. Czeszka (40. WTA) grała tam znakomicie, do finału nie straciła seta, pokonała m.in. Marię Sakkari, Swietłanę Kuzniecową, Jil Teichmann i będzie zdecydowaną faworytką meczu pierwszej rundy z Rosjanką Aną Blinkową. Iga Świątek w zaczynającej się we wtorek pierwszej rundzie ma wolny los. Z Krejcikovą jeszcze nigdy się nie mierzyła. Jeśli przejdzie drugą rundę, w trzeciej zagra z Madison Keys lub lepszą z pary Katerina Siniakova-Ana Konjuh. A już w czwartej rundzie może czekać Simona Halep, choć i ona na początku turnieju trafia na niewygodne rywalki: Francuzkę Carolinę Garcię, a w trzeciej rundzie Coco Gauff.

Kolejna gwiazda wycofała się z turnieju w Miami. Pierwsza taka sytuacja od 17 lat!

Magda Linette z Robin Montgomery, Katarzyna Kawa z trudną przeciwniczką w kwalifikacjach

Druga z Polek w turnieju głównym, wracająca do gry po długich problemach zdrowotnych Magda Linette zaczyna turniej pojedynkiem z Amerykanką Robin Montgomery, która dostała dziką kartę. A Katarzyna Kawa w eliminacjach zacznie od meczu z Anną Karoliną Schmiedlovą. Jeśli wygra, to w finale eliminacji zmierzy się z Yafan Wang lub Kristiną Kucovą. W kwalifikacjach zagra także m.in. 19-letnia Kanadyjka Leylah Fernandez, która w niedzielę wieczorem wygrała w Monterrey pierwszy w karierze turniej WTA Tour, rangi 250. Nie będzie w Miami Darii Kasatkiny, która wygrała w niedzielę WTA 500 w Sankt Petersburgu i jest pierwszą w tym sezonie tenisistką z dwoma tytułami. Rosjanka wcześniej wygrała w Australii Philipp Island Trophy, awansowała w najnowszym rankingu aż o 23 miejsca, na 38. Ale teraz planuje odpoczynek przed grą na mączce.