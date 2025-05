Tak wygląda sytuacja Zielińskiego w Interze. Niestety. Dlatego nie gra

Piotr Zieliński po ośmiu latach w Napoli zmienił otoczenie i przed sezonem 2024/25 został piłkarzem Interu Mediolan. Już w pierwszym sezonie pomocnik walczy ze swoim dawnym klubem o mistrzostwo Włoch, a Inter zagra również w finale Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain. Zdawać by się mogło, że w takim wypadku dla Polaka to wybitny pierwszy sezon. Nie do końca tak jest.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki był na trybunie kibiców Polonii?! "W Warszawie tylko Legia!"

Ekspert zabrał głos w sprawie Piotra Zielińskiego. Oto jego problem w Interze Mediolan

Zieliński w tym sezonie zagrał w 39 meczach, zdobył dwie bramki i dołożył do tego trzy asysty. Liczby nie powalają, a do tego Polak jest głównie zmiennikiem i spędził na boisku 1762 minut. W samej Serie A zaledwie osiem razy meldował się w pierwszym składzie zespołu Simone Inzaghiego.

- Mówiłem, że będzie potrzebował rok na zaznajomienie się z grą nowego zespołu - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z WP SportoweFakty. - Spodziewałem się, że będzie zmiennikiem. Był raczej dostosowywany do nowej taktyki. Każdy zawodnik ma problem z pokazaniem najlepszych cech od razu po transferze do Interu. Na odnalezienie się w taktyce Simone Inzaghiego potrzeba czasu - dodał dalej komentator "Eleven Sports".

Zdaniem byłego piłkarza Udinese duży wpływ na sytuację pomocnika miała również kontuzja, którą odniósł w marcu. - Jest nutka żalu, to wyhamowało jego adaptację. Z racji tego, że w lidze włoskiej jego występy były krótkie, wypadał raz lepiej, raz gorzej. Ma jeszcze wiele do poprawy, ale myślę, że wie, co należy zrobić - dodaje Czachowski.

Ekspert oczywiście chwali Zielińskiego za wielkie umiejętności, wskazuje, że to on ma zostać następcą Henrich Mychitarian i nie wierzy w wieszczony przez media transfer Polaka. Pokusił się jednak o wskazanie cechy, której brakuje 31-latkowi.

- Charakteru. Głowa Piotra musi być w tym wszystkim silniejsza. Był kiedyś przymierzany do klubów angielskich, ale trzeba w tym wszystkim chęci spróbowania czegoś innego. W Napoli wypracował sobie renomę bardzo dobrego zawodnika. W Interze jeszcze tego nie pokazał. - twierdzi Czachowski.

W ostatniej kolejce Serie A Inter powalczy o mistrzostwo z Napoli, do którego traci jeden punkt. Finał Ligi Mistrzów z PSG zaplanowano z kolei na 31 maja.