Sensacyjny awans do półfinału Australian Open! Historyczny wyczyn debiutanta

Już awans Karacjewa do ćwierćfinału był historycznym wydarzeniem. Tegoroczny turniej to dla Rosjanina debiut w drabince głównej. Wcześniej odpadał w kwalifikacjach. Został pierwszym od 25 lat debiutantem, który doszedł do tego etapu turnieju wielkoszlemowego. Był również najniżej rozstawionym zawodnikiem od 1991 roku, który osiągnął ćwierćfinał Australian Open. Karacjew jest sklasyfikowany na 114. miejscu w rankingu.

Karacjew pierwszym debiutantem w erze open, który zagra w półfinale turnieju wielkoszlemowego

Jego pozycja z pewnością zmieni się po zawodach, bo Rosjanin nie zamierza się zatrzymywać. W ćwierćfinale pokonał Grigora Dimitrowa. Mecz był wyrównany aż do połowy trzeciego seta, kiedy Dimitrow doznał urazu pleców. Karacjew wykorzystał to i wykończył przeciwnika, stając się piątym w historii zawodnikiem, który awansował do półfinału wielkoszlemowego turnieju po wcześniejszym przebrnięciu przez kwalifikacje. Został też pierwszym w erze open tenisistą, który zadebiutował w drabince głównej i od razu wszedł do półfinału.

- To nieprawdopodobne uczucie – powiedział po meczu Karacjew, cytowany przez Eurosport – Początek meczu był dla mnie ciężki. Opanowałem nerwy. Nadal było jednak trudno, w drugim secie próbowałem znaleźć sposób na grę, a w trzecim poczułem się już lepiej – powiedział Rosjanin.

W półfinale zmierzy się on z Novakiem Djokoviciem albo Aleksem Zverevem.