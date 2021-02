Aslan Karatsev podbija Australian Open! Takiej historii nie było od 25 lat

W marcu zeszłego roku Aslan Karatsev był na 263. miejscu w rankingu ATP. Przez 10 lat swojej kariery tylko jeden sezon spędził na miejscu powyżej dwusetnego. Teraz jest 63. po wielkim zwycięstwie z Feliksem Augerem Aliassimem (3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4).

W tegorocznym turnieju Karatsev przeszedł przez pierwsze trzy rundy jak burza, wygrywając wszystkie sety, jakie przyszło mu rozegrać. Tym razem nie było tak łatwo, ale Rosjanin zaliczył spektakularny comeback po przegraniu dwóch pierwszych partii. – Na początku ciężko się z nim grało – przyznał po meczu Karatsev. – Jest bardzo dobrym graczem i gra bardzo szybko. Dwa sety zajęło mi znalezienie na niego sposobu – powiedział.

Historyczny debiut

Dla Rosjanina to debiut w drabince głównej. Wcześniej aż dziewięciokrotnie odpadał w kwalifikacjach. Teraz napisał historię. Jest pierwszym od ćwierćwiecza debiutantem, który dotarł do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju. Jednocześnie jest najniżej notowanym tenisistą od 1991 roku, który dotarł do tego etap. Karatsev przystąpił do Australian Open, będąc na 114. miejscu w rankingu. 20 lat temu tę samą pozycję zajmował Patrick McEnroe.

Na dodatek jest to jedyny tenisista, który dotarł do ćwierćfinału spośród wszystkich zawodników, którzy przechodzili twardą kwarantannę w Melbourne. Wśród kobiet również jest jedna taka zawodniczka. Jest nią Jennifer Brady, która rozegra mecz 4. rundy w poniedziałek.