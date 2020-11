Polacy w końcu z awansem. Czy ktoś w Polish Esport Cup 2020 pokona Dominika Blajera?

Po awansach zagranicznych drużyn w turnieju CS:GO, w końcu doczekaliśmy się dobrych wiadomości dla Polaków. Za to w rywalizacji wirtualnych kierowców obyło się bez niespodzianki. Dominator nadal jest tylko jeden. Dominik Blajer ciągle wygrywa – wczoraj był najlepszy na legendarnej włoskiej Monzy.

CS:GO/Assetto Corsa

Drużyna pod nazwą GORYLE pokonała wszystkich przeciwników w drodze do finału, w którym zmierzyli się z europejskim składem SOMETHING ELSE (Włochy/Portoryko/Belgia). W pierwszej połowie meczu finałowego na mapie de_train to Polacy mogli się cieszyć z wyniku 10:5. Przeciwnicy po zmianie stron zaczęli natomiast odrabiać straty, doprowadzając do remisu 14:14. Finalnie dwie ostatnie rundy i zwycięstwo w całym meczu przypadło drużynie GORYLE.

Wczoraj odbył się również drugi wyścig w ASSETTO CORSA na torze MONZA we Włoszech. Tym razem kierowcy zasiedli za kierownicami Porsche 911 RSR 2018. PO raz kolejny niepokonany okazał się Dominik Blajer, który nie oddał prowadzenia od startu, aż do mety. O kolejne miejsca na podium trwała zacięta walka. Finalnie drugi na mecie zameldował się Jakub Charkot, a trzeci Mateusz Tyszkiewicz. Kolejny wyścig już w najbliższy poniedziałek. Czy ktoś w końcu pokona Dominika?

