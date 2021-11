Finn powraca do LEC. Szwed nowym zawodnikiem EXCEL

Nie ma co ukrywać, że 2021 rok w wykonaniu Counter Logic Gaming był okropny w kontekście rozgrywek League of Legends. Północnoamerykańska formacja zajęła ostatnie miejsce w lidze, co patrząc na nazwiska, które ją reprezentowały, jest ogromnym rozczarowaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

CLG zwolniło cały skład

Przed startem tegorocznego sezonu CLG ściągnęło w swoje szeregi m.in. Finna oraz Madsa "Broxaha" Brock-Pedersen, czyli uczestników zeszłorocznych mistrzostw świata. Na papierze skład prezentował się całkiem nieźle, lecz w praktyce grał beznadziejnie. Nic więc dziwnego, że w tym tygodniu organizacja pożegnała się z całą wyjściową piątką i rozpoczęła przebudowę.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jednym z pierwszych ze zwolnionych zawodników jest Finn. Szwed powraca do Europy, lecz tym razem nie będzie na Starym Kontynencie reprezentował barw Rogue, tak jak to miało miejsce w 2020 roku. Wiestål został toplanerem EXCEL, które wraz z jego angażem skompletowało swój skład na przyszły sezon.

Zmiany w Liquid potwierdzone. Dwóch graczy żegna się z zespołem

Finn jedynym nowym graczem EXCEL na przyszły rok

Jak za to będzie on wyglądał? Brytyjska organizacja przedłużyła kontrakt z pozostałą czwórką graczy na pozostałych alejkach, a także z Joeyem "YoungBuckiem" Steltenpoolem, głównym trenerem dywizji LoL-a. Patrząc na to, jak nieźle EXCEL radziło sobie po zmianach w połowie letniego splitu, fani mogą mieć nadzieje na walkę drużyny o play-offy w 2022 roku.

Gwiazda NBA oburzona na grę. "To konkurs popularności"